Confesercenti Siena, PNRR e previsioni di coinvolgimento per le imprese senesi: webinar ''Transizione come''

Le opportunità che passeranno dal digitale al centro dell’appuntamento

L’Italia ha presentato all’Unione Europea il PNRR: quali possibilità di coinvolgimento possono aspettarsi le piccole imprese di Siena e provincia? E quali saranno le nuove opportunità di fare transizione digitale, in particolar modo per guadagnare fiducia tra clienti-consumatori?A pochi giorni dall’ufficializzazione del Piano di ripresa e resilienza, Confesercenti Siena fa il punto della situazione per imprenditori e partite iva del territorio, con i webinar della serie “TRANSIZIONE COME?”. Mercoledì 19 maggio alle ore 15 “DIGITAL RECOVERY Imprese e comunicazione: valori, prospettive e opportunità” sarà il tema di connessione tra le testimonianze previste nel nuovo appuntamento. Tra queste Vittorio Calaprice, membro del team di Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che farà il punto sulle modalità che si profilano per partecipare alla transizione digitale, tramite i progetti da 222 milioni di euro predisposti dall’Italia per il Nextgen Eu. Il webinar fornirà spunti anche per curare la qualità, e quindi l’efficacia, nella comunicazione delle imprese, considerando i recenti mutamenti di scenario: casi pratici di gestione della reputazione aziendale saranno il tema di intervento di Cinzia Angeli, Sales group director Procter&Gamble, e le modalità per creare fiducia comunicando i valori d’impresa saranno affrontati da Marta Moschini, brand strategist dello spin off Belong.in nato in seno al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena.Realizzato con la collaborazione dell’Europe Direct Information Centre, “Digital recovery” seguirà i primi tre appuntamenti della serie TRANSIZIONE COME?, svolti nelle scorse settimane. Gli interessati a seguire e interagire con il webinar del 19 maggio possono prenotarsi tramite il link http://bit.ly/booking-transizione-come oppure tramite il sito di Confesercenti Siena.