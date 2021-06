Estate dolce, corso di pasticceria a Siena

Iscrizioni aperte fino al 23 giugno

La pasticceria è un settore in continua trasformazione, dove è richiesta l’assoluta conoscenza degli ingredienti utilizzati ed una manualità particolare. A questo punta il corso organizzato dall’agenzia formativa Cescot di Siena, che si terrà presso l’aula cucina in S.S. 73 Levante, 10 (Loc. Due Ponti): l’obiettivo è quello coinvolgere tutti coloro che vogliono scoprire il mondo dei dolci, lievitati e non. Le lezioni saranno tutte pratiche: le mani degli allievi saranno costantemente “saranno in pasta”.Il corso prevede 5 incontri da 5 ore ciascuno, che avranno inizio lunedì 28 giugno 2021 e continueranno fino alla fine di luglio. Per quanti fossero interessati, è possibile iscriversi e avere maggiori informazioni consultando il sito www.cescot.siena.it o contattando l’ufficio formazione tel. 0577 252234/63 - formazione@confesercenti.siena.it