Confesercenti Siena, spazio per contrastare carenza personale nei pubblici esercizi

Per facilitare l’incontro tra chi ha necessità e chi può soddisfarla, aperto agli interessati sul sito dell’associazione

Ristoranti, bar, pubblici esercizi in genere, anche a Siena e provincia, in questo periodo di ripartenza stanno incontrando difficoltà nel reperire personale di sala ed altre professionalità, da impiegare nelle propri attività. Un fenomeno diffuso che probabilmente ha origini molteplici: sarebbe comunque utile superare questo impasse nell’interesse di tanti esercenti e di altrettanti potenziali lavoratori. Per questo Confesercenti Siena ha deciso di mettere a disposizione un apposito spazio per facilitare l’incontro tra chi ha bisogno di coprire queste posizioni lavorative, e chi ha requisiti e disponibilità per ricoprirle.“Dedichiamo a questo argomento uno specifico spazio nella sezione Opportunità del nostro sito internet – spiega Roberto Maestrini, responsabile dell’area Risorse umane dell’associazione di categoria – nella quale chi è disposto a lavorare nei prossimi mesi nei pubblici esercizi del nostro territorio può manifestare la propria disponibilità che sarà segnalabile alle attività nostre associate e comunque consultabile da chi vuole. Come associazione non interveniamo nel potenziale contatto, restando a disposizione delle parti qualora decidano di approfondire aspetti legati all’inquadramento ed agli adempimenti connessi”.Lo spazio nel quale gli interessati possono inserire le proprie disponibile è raggiungibile tramite l’indirizzo www.confesercenti.siena.it – sezione OPPORTUNITA’.