Mps Scuola-Lavoro, il progetto prosegue a Montepulciano

L’Istituto Superiore ‘Agnolo Poliziano’ di Montepulciano ha preso parte al progetto MPS che quest’anno ha coinvolto 160 studenti

MPS Scuola-Lavoro è il progetto di Banca MPS volto a favorire l’orientamento professionale dei più giovani, aiutandoli a ottenere una preparazione adeguata per il futuro inserimento nel mondo del lavoro e che quest’anno ha coinvolto, tra le altre, una scuola superiore di Montepulciano: l’Istituto di Istruzione Superiore Agnolo Poliziano.La collaborazione con la scuola di Montepulciano si inserisce all’interno dell’iniziativa riguardante l’alternanza scuola-lavoro (oggi “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”) a cui Banca MPS ha aderito fin dal primo anno della sua istituzionalizzazione secondo le disposizioni previste dalla Legge 107/2015 su “La Buona Scuola”, che l’ha resa obbligatoria per gli allievi dell’ultimo triennio delle scuole superiori.Il progetto, iniziato nel 2016, negli anni è stato progressivamente esteso a istituti su tutto il territorio nazionale coinvolgendo un numero sempre maggiore di studenti di tutta Italia.L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha permesso alla banca di ripensare il progetto in ottica digitale per un pubblico più ampio, organizzando incontri virtuali con i ragazzi in una serie di appuntamenti che hanno alternato momenti formativi con altri di natura più pratica e interattiva.Quest’anno il percorso, per tutti i ragazzi delle scuole coinvolte, è iniziato a febbraio con i Talent Day, giornate dedicate all’orientamento al lavoro, all’analisi delle soft skill e alla preparazione di un curriculum vitae prima di affrontare un colloquio di lavoro. Grande enfasi è stata posta anche sull’importanza dei social media nel mondo del lavoro, con una particolare attenzione alla social media reputation.Il modulo formativo si è poi concentrato sui temi di attualità e su come il Covid-19 abbia influenzato l’economia e il mondo del lavoro mettendo in correlazione il flusso degli investimenti e i livelli occupazionali di settore per capire come si evolverà il mercato del lavoro nel prossimo futuro.Nella seconda fase del progetto, Banca MPS ha proposto a tutte le scuole partecipanti una sfida in cui immaginare quale servizio vorrebbero trovare nella banca del futuro. Ciò consentiva loro di dare ampio spazio all’immaginazione con la possibilità di presentare un progetto riguardante un’ampia gamma di soluzioni: dai prodotti bancari all’utilizzo di canali innovativi passando per nuovi modi di intendere app e siti internet, convenzioni, sponsorizzazioni, momenti formativi, ecc.Professionisti della Banca sono stati messi a disposizione degli studenti nel corso di momenti di brainstorming per affinare le idee proposte, strutturarle e integrarle al fine di arrivare al momento finale, ossia la sfida con gli altri istituti partecipanti, e presentare un’idea strutturata alla giuria, composta da responsabili di diverse strutture di Banca MPS, chiamata a scegliere il progetto vincente.La finale, che si è svolta via zoom, ha messo a disposizione di ogni istituto dieci minuti di tempo per esporre il proprio pitch e valorizzare la propria idea davanti alla giuria.Per quanto riguarda il contenuto del progetto presentato dall’Istituto Superiore Poliziano, l’idea di partenza è stata quella di puntare sul rafforzamento dell’istruzione in campo finanziario, così da offrire agli studenti una preparazione adeguata sui temi chiave del mondo economico, in modo da acquisire le conoscenze fondamentali di cui necessitano. I temi indicati andavano dal semplice conto corrente e la sua gestione, ai mutui, agli investimenti, alla Borsa, alle leggi di mercato, fino al mondo del trading online.Con questa nuova di modalità Banca Monte dei Paschi vuole confermare e rafforzare il suo ruolo di attore di riferimento per l’orientamento e la formazione dei giovani.La banca cerca un confronto continuo con i ragazzi con tutte le iniziative che rientrano all’interno di “MPS Orienta”, il programma che racchiude le attività che Banca Mps dedica all’orientamento al lavoro, strutturato su scala nazionale e articolato in specifiche attività (tirocini, apprendistato di alta formazione e ricerca, talent day, collaborazioni con scuole e università…), da svolgersi sia all’interno delle strutture aziendali che attraverso la partecipazioni a eventi e incontri dedicati. Una proposta nata per colmare il gap tra mondo del lavoro e quello della scuola, con l’obiettivo di trasmettere non solo conoscenze prettamente specialistiche, ma anche competenze trasversali, indispensabili per la crescita e lo sviluppo personale.