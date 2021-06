''Young Chef'', ragazzi usciti dal sistema scolastico in preparazione da luglio

Iniziativa di Cescot Siena: iscrizioni aperte fino a venerdì 2

Si raccolgono fino al 2 luglio le iscrizioni per la partecipazione a “Young Chef: il cuoco under 18” il corso di formazione rivolto a a 15 allievi, con riserva del 53% dei posti per le donne, di età inferiore ai 18 anni che abbiano assolto l’obbligo scolastico, o che pur avendo assolto all’obbligo scolastico (almeno 10 anni nel sistema scolastico), non siano in possesso della certificazione delle competenze di base. Al corso saranno ammissibili anche i minori che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione ma che non hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o non sono in grado di dimostrarlo, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media successivamente all’avvio delle attività formative (ingresso in aula).“Young Chef: il cuoco under 18” è un corso approvato con Decreto Dirigenziale n. 11436 del 14/07/2020, interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse di Garanzia Giovani, e rientra nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Sarà articolato su un totale di 2100 ore di cui 800 ore di stage presso aziende del territorio, 30 ore di accompagnamento, 300 ore di competenze di base per i soggetti che non ne sono in possesso, 320 ore competenze tecnico professionali e 650 ore laboratorio tecnico-professionale. Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di Qualifica per “Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione pasti”.SEMINARIO ILLUSTRATIVO E ISCRIZIONI. Gli interessati ad approfondire avranno la possibilità di partecipare ad un seminario informativo, in programma il 18 maggio alle ore 11. Per tutti è dettagli è possibile contattare l’Agenzia Cescot di Siena: tutti i recapiti ed ulteriori dettagli sono disponibili su www.cescot.siena.it