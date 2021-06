Comune di Siena: bando assunzione 4 persone a tempo determinato e parziale nel profilo ''Istruttore tecnico''

Le domande devono essere presentate entro il prossimo 30 giugno

E’ stato pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Siena un avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 4 unità di personale, a tempo determinato e parziale, nel profilo di “Istruttore tecnico” categoria “C”, così da poter potenziare gli uffici tecnici comunali.I candidati dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra, di perito edile, perito in costruzioni ambiente e territorio e relativa abilitazione professionale, oppure laurea in Architettura e Ingegneria edile-architettura, in Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza e relativa iscrizione al rispettivo Albo da almeno due anni. Richiesta, inoltre, comprovata esperienza professionale, sempre di almeno 2 anni, nell’ambito dell’attività relativa alle materie oggetto della selezione.La domanda di partecipazione, che dovrà essere presentata entro il prossimo 30 giugno esclusivamente accedendo tramite SPID e collegandosi al portale Servizi on line del Comune, sezione concorsi e selezioni del personale e cliccando su “Domande concorso on line”, deve essere corredata dal versamento, sempre on line, della “tassa di concorso di euro 10 e dal curriculum professionale.L’avviso, contente tutti i requisiti richiesti e le varie modalità, è consultabile a questo link Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 0577/292184-83-85-86-87-23.