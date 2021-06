Comune di Siena: bando per incarico a tempo determinato per progetti di transizione ecologica

Le domande devono essere presentate entro il 4 luglio

Pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Siena un avviso di selezione per il conferimento di un incarico di alta specializzazione, a tempo determinato, per la realizzazione e gestione di progetti relativi alla transizione ecologica presso la Direzione Manutenzione ambiente e Verde e in staff all’assessorato al “Decoro urbano, Aree verdi e Ambiente” del Comune di Siena.I candidati dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di una delle seguenti lauree magistrali: in ingegneria per l’ambiente e il territorio; scienze tecnologiche per l’ambiente e la cultura o pianificazione territoriale urbanistica e ambiente. Avere esperienza almeno quinquennale in ambito pubblico o privato relativa alle materie oggetto dell’incarico o, in alternativa, Dottorato di ricerca o Master di II livello, oppure pubblicazioni attinenti.La domanda di partecipazione, che dovrà essere presentata entro il prossimo 4 luglio esclusivamente accedendo tramite SPID e collegandosi al portale Servizi on line del Comune, sezione concorsi e selezioni del personale e cliccando su “Domande concorso on line”, deve essere corredata dal versamento, sempre on line, della “tassa di concorso di euro 10 e dal curriculum professionale.Da tener presente che selezione in oggetto non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che ha facoltà di modificare, prorogare o revocare l’avviso in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio in presenza di contingenti vincoli legislativi o finanziari o qualora all’esame dei curricula o dall’esito dei colloqui non si ritenga sussistere le condizioni per il conferimento dell’incarico.L’avviso, contente tutti i requisiti richiesti e le varie modalità, è consultabile a questo link. Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 0577/292184-83-85-86-87-23.