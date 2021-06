Locandine e foto efficaci: si impara on line

I nuovi incontri formativi gratuiti pensati da S.a.i.ter. Agenzia Formativa di Confcommercio Siena

Rendere le foto efficaci, fare locandine capaci di attrarre l’attenzione. Sono i nuovi incontri formativi gratuiti e on-line pensati da S.a.i.ter Agenzia Formativa di Confcommercio Siena, finanziati da E.Bi.T.Tosc. e realizzati in collaborazione con lo sportello digitale dell’associazione ovvero Innovazione Spin-Edi Confcommercio. Il percorso è costruito per le aziende che aderiscono a E.Bi.T.Tosc (a cui è comunque sempre possibile iscriversi), per loro i corsi saranno gratuiti. Tanti esperti potranno rispondere ai molti dubbi dei titolari o dei dipendenti, dubbi tipici di chi si trova ad affrontare la nuova realtà digitale.“Le tendenze d’acquisto sono cambiate radicalmente e sempre più i consumatori si muovono con disinvoltura dal canale dello shopping fisico a quello dell’on-line - fa notare Cristina Petri direttore S.a.i.ter - Si prevede che nel giro di trent’anni il settore retail subirà un totale cambio di rotta e l’e-commerce diverrà il vero motore del commercio al dettaglio. E’ per questo che è fondamentale farsi trovare preparati ed informati. E’ inevitabile, per chi si approccia al mondo del business digitale, dover risolvere una serie di domande e problematiche, soprattutto di carattere tecnico”.Durante gli appuntamenti si parlerà della “Foto efficace: il set fotografico per i prodotti dello store on line”, on line il 29 giugno e il 6 settembre dalle 9 alle 13. Invece “Locandina efficace: elementi base di grafica per creare la tua locandina on-line”, sempre on line, il 5 luglio e il 13 settembre dalle 9 alle 13.Info e iscrizioni E’ possibile scegliere l’argomento di maggiore interesse e contattare S.a.i.ter. Confcommercio Siena parlando con Nicoletta Milano, sia per iscriversi ai corsi che per iscriversi a E.Bi.T.Tosc o per avere maggiori informazioni. Si può telefonare allo 0577/248855 o scrivere a nmilano@confcommercio.siena.it. Insieme all’iscrizione ad almeno uno degli eventi in calendario SPIN di Confcommercio Siena offre all’impresa un’ora di consulenza sul suo livello di digitalizzazione.