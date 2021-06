Lavoro da remoto nel settore del credito, lunedì 28 giugno presentazione della ricerca del sociologo Pippo Russo

La ricerca commissionata da Fisac Cgil con interviste a lavoratori senesi

“Remote working class - 41 storie di lavoro da remoto”, lunedì 28 luglio alle 10 la presentazione della ricerca di Pippo Russo (professore del dipartimento sociologia dell’Università di Firenze) commissionata da Fisac Cgil Toscana e Fisac Cgil Siena (diretta streaming sul sito www.fisac-cgil.it/toscana e sulla pagina Facebook Go Fisac Toscana). La ricerca si basa su interviste “in profondità” a lavoratrici e lavoratori senesi del credito.IL PROGRAMMA:Introduce e coordina: Daniele Quiriconi - segretario generale Fisac CGIL ToscanaIntervengono:- Alessandro Lotti, segretario generale Fisac CGIL Siena- Pippo Russo, sociologo, autore della ricerca- Cristina Pascucci, segreteria Fisac CGIL Toscana- Gabriele Poeta Paccati, segretario generale Fisac CGIL Lombardia- Fabio Seggiani, segretario generale CGIL Siena- Emilia Razzolini, lavoratrice MPSConclude: Chiara Canton, Segreteria Nazionale Fisac CGILRemote working: le contraddizioni emerse in una ricerca commissionata da Fisac Cgil Toscana e Fisac Cgil Siena. 45 ore di interviste “in profondità” a 41 lavoratrici e lavoratori senesi del credito realizzate dal sociologo Pippo Russo durante la seconda ondata di Covid. Si tratta della prima indagine che indaga condizioni, stato d’animo, sentimenti in un settore in cui il lavoro a distanza ha impattato con forza maggiore rispetto ad altri, non limitandosi alla semplice somministrazione di questionari a distanza, ma interagendo con lunghe interviste con i diretti interessati. Emergono, insieme ai vantaggi, i limiti, le paure, i rischi e le insofferenze per una situazione determinata da forza maggiore, ma che può essere il preludio ad un profondo cambiamento delle condizioni di lavoro, della sua organizzazione, del modello di contrattazione.