Concorso Estar per operatore socio sanitario: corso di FP CGIL

La FP CGIL Toscana informa che sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione per il concorso ESTAR per operatore socio sanitario (OSS).Il corso sarà disponibile on-line e verrà erogato in modalità FAD (formazione a distanza) mediante l'impiego di apposita piattaforma web, con video-lezioni, webinar, slide e dispense.Per informazioni ed iscrizioni su Siena contattare: Lucia Barbi 3498655989 (anche whatsapp) lbarbi@siena.tosc.cgil.it o Tiziana Tarquini ttarquini@siena.tosc.cgil.it. L’offerta formativa proposta sarà composta da lezioni in aula tenute da docenti esperti, da video lezioni e materiali di studio orientativamente sui seguenti argomenti: Organizzazione e Normativa del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale: L.502/92 e L.R.40/2005 - Preparazione ai TEST preselettivi, quiz psico-attitudinali e logico-matematici - Elementi di Diritto del Lavoro e CCNL Sanità - Materie di studio della qualifica OSS: Ruolo e competenze dell’OSS, Diagnosi Infermieristica, Elementi di Igiene ambienti e attrezzature, Elementi dell’assistenza diretta alla persona, Elementi di etica e metodologia del lavoro, Elementi di protezione salute e sicurezza dei lavoratori.Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale ESTAR al seguente link: https://www.estar.toscana.it/concorsi2/287-concorsi-e-selezioni-in-atto/concorsi-pubblici/comp. Ricordiamo che la scadenza della presentazione delle domande è il 9 agosto.