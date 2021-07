Monteriggioni, concorso Istruttore amministrativo: corso di Cisl FP Siena

Lezioni online con docenti di provata esperienza, provenienti dal settore per la formazione dei candidati

Lezioni di preparazione al via per il concorso pubblico indetto dal Comune di Monteriggioni per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di “Istruttore amministrativo – categoria C”. Ad organizzarle Funzione Pubblica di Cisl SienaPer le lezioni Cisl Fp dispone di un format già predisposto con caratteristiche di aggiornamento continuo atto a garantire sempre il massimo del risultato e della professionalità.Le iscrizioni al corso sono aperte. Per informazioni e iscrizione al corso mail segretario@cislfpsiena.it ; contatto Whatsapp 3892313788