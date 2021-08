Il Comune di Colle di Val d'Elsa assume 4 figure professionali

Pubblicati i bandi per la selezione dei profili ai servizi manutenzioni, ambiente, biblioteca e tributi

Il Comune di Colle di Val d’Elsa assume. Sono pubblicati nella sezione bandi di concorso, gli avvisi per la copertura di quattro figure professionali per la copertura in altrettanti servizi comunali. In particolare, l’Amministrazione ricerca la figura di un giardiniere per il servizio manutenzioni (cat B3), un istruttore amministrativo C per il servizio biblioteca e ancora, un istruttore amministrativo ambientale per il servizio ambiente cat D e, infine, un istruttore amministrativo C per ufficio tributi riservato alle categorie protette.Per tutte le informazioni su scadenze, requisiti e modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito internet del Comune ( www.comune.collevaldelsa.it ) nella sezione bandi di concorso.