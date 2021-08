Formazione del personale, Comune di Siena: piena collaborazione con le altre amministrazioni

La Giunta approva l’organizzazione di seminari sulla formazione del personale. Corsi: "Condivisione con il territorio"



Una serie di convegni a carattere formativo finalizzati a migliorare efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, attraverso la formazione del personale. E’ il contenuto della delibera approvata nell’ultima seduta della giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore al personale Andrea Corsi. Un atto di indirizzo per l’organizzazione di seminari di approfondimento su tematiche strategiche per la pubblica amministrazione da condividere con altre amministrazioni.



“Questo atto – commenta il vicesindaco Andrea Corsi – è l’ennesima dimostrazione come il Comune di Siena ponga grande disponibilità nella collaborazione con tutte le altre amministrazioni del territorio, in un’ottica di proficuo scambio e condivisione, senza alcuna chiusura. La formazione dei dipendenti è una leva strategica per lo sviluppo organizzativo della pubblica amministrazione e la programmazione di questa formazione deve garantire la continuità dei servizi al cittadino, in modo da rispondere in maniera efficiente ed efficace alla comunità di riferimento”.