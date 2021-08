Dal rilievo digitale alla progettazione 3D B.I.M., formazione gratuita alla Scuola Edile di Siena

La Scuola Edile di Siena organizza un corso di formazione professionale realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana e interamente gratuito.Entro il 10 settembre è possibile iscriversi al corso di formazione “Green BIM Workflow” approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 21196 del 11/12/2020.Il percorso formativo è rivolto a coloro che alla data di presentazione della domanda si trovino in stato di disoccupazione ed in possesso di Diploma di Scuola Superiore di secondo grado.Il corso “GREEN BIM Workflow”, articolato su un totale di 148 ore di aula + 110 ore di stage, ha l’obiettivo di formare un esperto in grado di svolgere compiti di acquisizione, gestione, elaborazione e analisi di dati 3D derivanti da rilievi fotogrammetrici con Drone e Laser Scanner e utilizzo del sistema B.I.M. (Building Information Modeling). Saranno previste poi 80 ore per il rilascio dell’Abilitazione alla Certificazione Energetica degli Edifici.Al termine, previo superamento di un esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di Certificazione delle Competenze per: Esecuzione di un rilievo metrico / Restituzione grafica di un rilievo / Controllo Qualità e Sicurezza del Cantiere Edile.Gli interessati potranno contattare per tutti i dettagli la Scuola Edile di Siena al numero 0577/42.059 oppure a info@scuolaedilesiena.it