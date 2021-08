Formazione: corso di contabilità a Siena

Lo allestisce l’agenzia Cescot: iscrizioni entro il 24 settembre

Cescot Siena, agenzia formativa da Confesercenti di Siena ha aperto le iscrizioni per il corso di Contabilità base, rivolto a coloro che non si sono mai approcciati alla materia o a chi ha bisogno di rispolverare i principi fondamentali della contabilità e delle principali scritture contabili.Le lezioni prenderanno il via a Siena da inizio ottobre, per una durata di 130 ore di cui 40 di stage presso studi/aziende della provincia di Siena. La formazione avverrà in aula didattica, nel laboratorio di informatica e in stage in modo da stimolare il ruolo attivo dei corsisti che apprenderanno al meglio come gestire l’intero processo di gestione amministrativa. Le docenti, provenienti dal mondo del lavoro, trasmetteranno le conoscenze e la loro esperienza attraverso lezioni di natura partecipativa ed esperienziale grazie alla realizzazione di esercitazioni individuali e collettive anche su sistemi informatici dotati di software on-line per la gestione della contabilità.Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 24 settembre: tutti i dettagli su www.cescot.siena.it