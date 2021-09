''Nuove coordinate per il commercio'', webinar gratuiti promossi da Confcommercio Siena ed Edi Confcommercio

Si parte il 6 settembre. Nove appuntamenti per parlare di retail mix, personal branding Pro, smart working, retail su misura fino alla pubblicità sui social. L’obiettivo, indagare il commercio post Covid

Il retail mix, il personal branding Pro, lo smart working. Ed ancora, il retail su misura fino alla pubblicità sui social. Sono per l’esattezza nove i webinar per indagare il commercio post Covid. E imparare a farlo al meglio.“Nuove coordinate per il commercio” è il titolo del calendario di iniziative on line e gratuite pensate da Confcommercio Siena in collaborazione con Edi Confcommercio, di cui fa parte lo Sportello Digitale dell’associazione, con il contributo della Camera di Commercio Arezzo Siena.“Partiamo il 6 settembre e andiamo avanti fino al 22 novembre – fa notare Elena Lapadula, responsabile Cat Confcommercio Siena che ha elaborato il programma –. Quindi un tempo lungo, utile per approfondire tematiche di grande attualità e fondamentali per il nuovo volto del commercio che il Covid sta portando con sé. L’obiettivo è quello di sostenere i nostri associati, le piccole imprese e le loro esigenze in questa fase ancora complessa per tutta l’economia”.Primo appuntamento in programma, “La gestione delle leve del retail mix, nel contesto fisico ed in quello virtuale”, il 6 settembre alle 14.30. Il 15 settembre invece si parlerà di “Personal Branding PRO: i professionisti sul web”. Il 29 settembre sarà la volta di “Smart Working: il futuro per il lavoro web”. Il mese di ottobre, il 4, prende il via con “Dal retail marketing generalizzato a quello su misura” e il 13 si parlerà di “Whatsapp for business”. Il 25 ottobre il programma si soffermerà su “Come proporre la diversità nella riproposizione dell’offerta commerciale”. Il 27 ottobre torna l’approfondimento con “Facebook ed Instagram Ads”. Ed ancora, il 22 novembre si parlerà di futuro e dunque di “Quali strategie per il piccolo-medio dettaglio nel nuovo scenario di mercato?” mentre il 24 novembre si potrà imparare ad usare “I dati come fattore competitivo”.EDI è l’Ecosistema Digitale per l’Innovazione di Confcommercio riconosciuto dal Piano Nazionale Impresa 4.0 All’interno di Edi è nato a Siena, presso Confcommercio, SPIN, lo Sportello Innovazione. Che cosa è? E’ un sistema di servizi che aiutano le aziende nello percorso di trasformazione digitale, un punto di riferimento che Confcommercio offre ai suoi associati per aiutarli a sfruttare le grandi opportunità delle tecnologie digitali, un supporto concreto, insomma, con una prima analisi gratuita del posizionamento digitale e tecnologico, per guidare l’azienda passo passo nel percorso di digitalizzazione. Per info e video consulenze si può contattare Elena Lapadula chiamando al numero 0577.248856 o scrivendo a elapadula@confcommercio.siena.it. Tutti gli approfondimenti sono sul sito di Confcommercio Siena www.confcommercio.siena.it/sportello-spin/ Per iscriversi ai webinar, oltre che mettersi in contatto con Elena Lapadula e Confcommercio Siena, basta cliccare su bit.ly/3moEjLT , qui sarà possibile scaricare un form in google document con cui fare l’iscrizione on line.