Torna ''Luci sul Lavoro'', a Montepulciano dal 9 all'11 settembre

Partirà giovedì 9 settembre la dodicesima edizione di “Luci sul Lavoro”, la manifestazione organizzata da Eidos (Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali) e dal Comune di Montepulciano, con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.All’interno della Fortezza Medicea, nella parte alta del borgo in provincia di Siena, fino a sabato 11 si susseguiranno una serie di incontri sulle tematiche più attuali legate al mondo del Lavoro, sempre più al centro del dibattito politico e sociale. La manifestazione, che nel 2021 presenta il titolo “PNRR Edition: tecnologia, lavoro, persona”, si propone, come di consuetudine, di creare un luogo di incontro “aperto”, un appuntamento fisso per addetti ai lavori e non, in cui confrontarsi intorno ai temi in materia di lavoro e occupazione, con un respiro nazionale ed europeo.La cerimonia d’apertura è fissata per le ore 15.00 di giovedì 9 settembre, cui seguirà il primo dibattito pubblico dal titolo “Il lavoro nel Piano di Ripresa e Resilienza. Aspetti europei e impatto nazionale”, al quale prenderanno parte, tra gli altri, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando e il Segretario Generale della Confederazione Europea dei Sindacati Luca Visentini. I dibattiti principali, che andranno avanti fino a sabato 11 settembre, quest’anno approfondiranno le tematiche relative alle Politiche Attive del Lavoro, l’Inclusione Sociale e le Disuguaglianze, il futuro dello Smart Working, la Sostenibilità del Lavoro con un focus sulla filiera vitivinicola e tanti altri. A parlarne, “in mezzo e con la gente”, i rappresentanti di enti, sindacati, aziende, università e parti sociali, tra cui il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, il commissario straordinario di ANPAL Raffaele Tangorra, gli assessori regionali al Lavoro della Toscana, dell’Umbria, della Liguria, dell’Abruzzo, della Lombardia e tantissimi altri.Il primo aperitivo nel Chiostro, alle ore 18.30 di giovedì 9 settembre, dal titolo “L’Economia delle Persone”, vedrà la partecipazione del segretario del Partito Democratico e presidente dell’Istituto Jacques Delor di Parigi, Enrico Letta. A Luci sul Lavoro 2021 anche la quinta edizione della “Scuola Europea di Relazioni Industriali”, un corso speciale a partecipazione gratuita che intende fornire i principali elementi di comprensione della contrattazione collettiva sovranazionale nell’ordinamento europeo. I lavori dell’edizione 2021 saranno anticipati da “Rethinking”, un laboratorio di economisti, provenienti da tutto il mondo, che si confronteranno sul modello sociale e democratico nell’economia post Covid-19.I dibattiti e gli incontri di Luci sul Lavoro sono, come di consuetudine, aperti al pubblico nel rispetto dei protocolli Anti-Covid. Tutti gli interessati potranno, in alternativa, seguire le sessioni principali della manifestazione in diretta live sulla pagina Facebook dedicata (Luci sul lavoro) ed essere informati sulle novità relative all’evento attraverso il sito www.lucisullavoro.org e i profili social di Luci sul Lavoro, con l’hashtag #LSL21.