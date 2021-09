Quattro tirocini formativi al Comune di Siena

Le domande entro lunedì 11 ottobre

Pubblicato all’Albo Pretorio on line l’avviso pubblico per la selezione di candidati neodiplomati per quattro tirocini formativi retribuiti alla Direzione Urbanistica del Comune di Siena.I tirocini, per agevolare le scelte professionali di giovani residenti o domiciliati in Toscana tra i 18 e 30 anni, saranno finalizzati alla realizzazione del progetto “Selezione e organizzazione della documentazione per la digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie”.I candidati dovranno: essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore conseguito negli ultimi tre anni; avere conoscenze informatiche di videoscrittura; non aver svolto alcun tirocinio o prestazione lavorativa al Comune di Siena. Richiesta anche l’iscrizione nell’elenco anagrafico dei disoccupati (D. Lgs. 150/2015).I tirocini, che saranno attivati indicativamente dal prossimo 2 novembre, avranno una durata massima di sei mesi, per 30 ore settimanali, e un rimborso spese di 500 euro mensili, al lordo delle ritenute, oltre la quota di copertura Inail.La domanda di partecipazione, redatta nel modulo allegato al bando, indirizzata a: Comune di Siena – Il Campo n. 1 – 53100 Siena, dovrà pervenire entro il prossimo 11 ottobre e potrà essere trasmessa tramite posta raccomandata (non farà fede il timbro postale); per PEC all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it ; oppure presentata direttamente all’Ufficio Posta in arrivo – Ufficio Protocollo, in piazza Il Campo 1.Il bando è disponibile, oltre che sul portale www.comune.siena.it seguendo il percorso Il Comune/Gare, Concorsi e Avvisi/Tirocini Formativi, nonché su quello del Centro impiego di Siena all’indirizzo https://arti.toscana.it/web/arti/opportunita , all’URP del Comune (piazza Il Campo 7) e alla Direzione Urbanistica in via di Città 81.Per maggiori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri 0577 292124/292398.