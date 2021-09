''Luci sul Lavoro'', grande partecipazione a Montepulciano anche per l'edizione 2021

Si è chiusa oggi, sabato 11 settembre, la dodicesima edizione di Luci sul Lavoro, manifestazione interamente dedicata al mondo del lavoro organizzata da Eidos (Istituto Europeo di Documentazione e Studi Sociali - Roma) e dal Comune di Montepulciano, con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenutasi, come di consueto, all’interno della Fortezza Medicea del borgo in provincia di Siena.Un’edizione caratterizzata, ancora una volta, da una grande partecipazione da parte di istituzioni, enti, parti sociali, aziende, mondo accademico e cittadini, nel totale rispetto delle norme anti Covid. Anche quest’anno si è registrata la presenza dei maggiori esperti del settore, che ha assicurato un altissimo livello del dibattito all’interno dei panel e dei workshop, andati anche in diretta live streaming e che hanno affrontato tutte le tematiche più attuali della materia.Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Politiche Attive del lavoro, Smart Working, Agenda 2030, Digitalizzazione e Nuove Tecnologie, Futuro dell’Europa, Contrattazione Collettiva, Inclusione Sociale e Disuguaglianze, Sviluppo Sostenibile del Lavoro con un focus sulla filiera vitivinicola, questi alcuni dei temi affrontati nei convegni principali della tre giorni, a cui hanno partecipato importanti personalità tra cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, il commissario straordinario di ANPAL Raffaele Tangorra, il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Tiziana Nisini e numerosi assessori regionali al Lavoro.Dagli organizzatori "un sentito ringraziamento a tutti i convenuti, ai relatori, ai delegati e a tutti colori i quali hanno frequentato la Fortezza in questi tre giorni, dando personalmente un importante contributo in termini di idee e partecipazione."Appuntamento a Montepulciano per l’edizione 2022.