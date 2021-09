Asp Città di Siena, due nuovi concorsi pubblici per 4 assunzioni a tempo indeterminato

Quattro assunzioni a tempo indeterminato per l’Asp Città di Siena. Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale dipendente nel profilo di “istruttore direttivo tecnico” – cat. d, posizione economica iniziale d/1 contratto collettivo di lavoro comparto “funzioni locali.Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di personale dipendente nel profilo di “istruttore amministrativo giuridico-contabile” – cat. c, posizione economica iniziale c/1 contratto collettivo di lavoro comparto “funzioni locali”. Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, un posto in concorso è prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA.Scadenza termine per la presentazione delle domande: 14 ottobre 2021. Per la presentazione delle domande occorre collegarsi al portale Servizi on line del Comune di Siena seguendo le indicazioni contenute nel bando di concorso.