''Young Chef'', a Siena la formazione salva-neet per chi ha lasciato la scuola

Iniziativa di Cescot Siena: iscrizioni in chiusura

Ultimi giorni per poter approfittare della preziosa opportunità per i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni non compiuti, che non hanno intenzione di proseguire con la scuola ma vogliono investire comunque nel proprio futuro con l’obiettivo di imparare un mestiere ed evitare così di trasformarsi in “neet”.Si tratta del corso “young chef”, con lezioni in programma a Siena da metà ottobre, per un totale di 2.100 ore. Nel dettaglio, 800 ore saranno dedicate a stage presso aziende del territorio, 30 ore di accompagnamento, 300 ore di competenze di base per i soggetti che non ne sono in possesso, 320 ore competenze tecnico professionali e 650 ore laboratorio tecnico-professionale (cucina base/avanzata, pizzeria, pasticceria, finger food, ecc.).Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di Qualifica come “Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione pasti”.Per tutti è dettagli e per le iscrizioni (entro il 30 settembre) è possibile contattare l’Agenzia Cescot di Siena: tutti i recapiti ed ulteriori dettagli sono disponibili su www.cescot.siena.it . Il corso è organizzato dall’Agenzia Formativa Cescot Siena con il partenariato del CPIA1 Siena e l’IIS G.Caselli approvato con Decreto Dirigenziale n. 11436 del 14/07/2020, è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse di Garanzia Giovani, e rientra nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.