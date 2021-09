Comune di Siena, concorso pubblico per due collaboratori tecnici-sarti

Le domande scadono il 28 ottobre

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di due “Collaboratori professionali tecnici-sarti” (categoria B), da assegnare al Servizio Economato.I candidati dovranno essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo, della patente di guida categoria B (e disponibilità a guidare), oltre all'esperienza professionale documentabile di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata negli ultimi 5 anni in ambito sartoriale, oppure, in alternativa, un attestato di formazione o di scuola professionale, tecnico o d'arte inerente il profilo e un'esperienza professionale documentabile di almeno 1 anno, anche non continuativo, effettuata negli ultimi 5 anni sempre in ambito sartoriale.Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, e previo versamento della tassa di concorso di 10 euro, dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità on line, tramite SPID, entro il prossimo 28 ottobre, collegandosi al portale Servizi on line del Comune di Siena, sezione Concorsi e Selezioni del Personale e cliccando su “Domande concorso on line”.Il bando è consultabile e scaricabile nel portale istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso Il Comune-Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso.Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Personale ai numeri telefonici 0577 292123, 292183, 292184, 292185, 292186.