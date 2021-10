Comune di Siena, avviso per assunzioni a tempo determinato per ''Istruttore Didattico Scuola Infanzia''

Pubblicato, all'Albo Pretorio on line del Comune di Siena, l'avviso per la formazione di un elenco di persone disponibili per eventuali assunzioni, per esigenze urgenti e imprevedibili, nelle scuole comunali nel profilo di “Istruttore Didattico Scuola Infanzia” (categoria C – posizione economica C/1). Tale elenco verrà utilizzato in subordine alle vigenti graduatorie dell'Ente, a tempo indeterminato e determinato, nello stesso profilo.I candidati dovranno possedere come titolo di studio: il diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria ciclo unico o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia, o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti negli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto dall'Italia, entrambi ottenuti entro l'anno scolastico 2001/2002.L'avviso e il modello della richiesta sono consultabili nel portale istituzionale all'indirizzo https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-dall-anno-2020 , dove periodicamente verrà pubblicato l'elenco aggiornato delle persone in possesso dei requisiti.La domanda, sottoscritta dal candidato e corredata dalla fotocopia in un documento di identità, dovrà pervenire al Comune entro il 30 giugno 2022 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale ai numeri: 0577 292184/292183/292185/292186/292187.