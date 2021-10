Concorso per istruttore amministrativo, lezioni di preparazione di Cisl FP Siena

Il concorso indetto da Asp Città di Siena per l’assunzione di una figura professionale

Corso di preparazione per partecipare al concorso pubblico per esami indetto da Asp Città di Siena. Ad organizzarlo Cisl Fp di Siena che prosegue, così, la preparazione ai concorsi indetti nel pubblico impiego.Il concorso è destinato alla ricerca di un istruttore amministrativo giuridico contabile, posizione economica iniziale C/1- cat.C, contratto collettivo nazionale delle funzioni locali. Il corso di preparazione intende proseguire il percorso intrapreso da Cisl Fp Siena in questi anni e che ha portato nuove leve ad avvicinarsi al pubblico impiego. Un percorso che prosegue con attenzione con l’obiettivo di finalizzare gli sforzi per supportare i futuri nuovi colleghi in questo mondo del lavoro.Le iscrizioni al corso sono aperte. Per informazioni e iscrizione al corso mail segretario@cislfpsiena.it ; contatto Whatsapp 3892313788