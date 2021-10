Consorzio Agrario di Siena: Flai Cgil e Fai Cisl chiedono l’attivazione di un percorso istituzionale

Venerdì 1° ottobre si è svolta l'assemblea dei dipendenti del Consorzio Agrario di Siena ed in questa sede è emersa "la forte preoccupazione dei lavoratori e delle lavoratrici per il futuro dell'azienda che vede una governance spaccata e fortemente contrapposta ed una mancanza di chiarezza sul piano industriale."Così intervengono Flai Cgil e Fai Cisl richiamando "il Cda a ricomporre un clima più sereno che permetta un confronto costruttivo"."Si sottolinea altresì - spiegano i sindacati - l'importanza del pensiero degli 850 soci e degli agricoltori tutti, anch'essi probabilmente molto preoccupati per quanto appreso dai giornali sulle sorti di un'azienda cardine per le loro attività.Auspichiamo l'attivazione immediata di un percorso istituzionale che aiuti a dipanare questa intricata vicenda, visto che il Consorzio Agrario di Siena rappresenta un marchio storico del nostro territorio radicato nelle province di Siena ed Arezzo e dà lavoro a circa 200 persone oltre ad un rilevante indotto."