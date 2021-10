Green pass e lavoro: sette giorni di preparativi per le imprese

Il 15 ottobre in vigore l’obbligo di verifica nei luoghi di lavoro. Martedì 12 un webinar di Confesercenti per fare il punto

Una settimana al G-day per le imprese, anche in provincia di Siena. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro dovranno predisporre le modalità per verificare il possesso del green pass da parte dei propri lavoratori, e dei soggetti esterni che svolgono la propria attività lavorativa o formativa all’interno delle stesse aziende.Lo prevede il DL 152, con effetto almeno fino a fine anno: molte imprese che fin qui hanno dovuto verificare la certificazione verde presso i propri clienti che sostano all’interno (tipicamente, ristoranti, centri sportivi o luoghi di evento) si trovano quindi ora ad estendere l’adempimento nei confronti della propria forza lavoro, con modalità che non possono essere identiche.“Sono giorni intensi perché questo intervento riguarda la generalità delle imprese e dei lavoratori, l’impatto sarà indubbiamente rilevante e ci sono ancora alcune incertezze, commenta Roberto Maestrini, responsabile dell’area Lavoro di Confesercenti Siena – come associazione di categoria siamo comunque pronti a supportare gli associati rispetto alle eventuali difficoltà”.Per aiutare le imprese interessate ad accertarsi di essere in linea, Confesercenti realizzerà un check list-webinar nell’imminenza dell’entrata in vigore. “Green pass e lavoro in mezz’ora” è il titolo dell’appuntamento on line in programma martedì 12 ottobre alle ore 15. Oltre allo stesso Maestrini, i trenta minuti di ripasso alterneranno l’intervento dell’avvocato Luigi Pelliccia, esperto di diritto del lavoro e di Silvano Giubbolini (area Ambiente e Sicurezza di Confesercenti Siena) sulle modalità pratiche di attuazione delle misure. I partecipanti avranno possibilità di chiedere chiarimenti in chat o via mail; tra i temi in ballo anche gli aggiornamenti su capienze e distanziamenti, che il Governo potrebbe adottare nei prossimi giorni.Gli interessati a partecipare al webinar possono richiedere informazioni e iscriversi entro lunedì 11 ottobre attraverso il sito www.confesercenti.siena.it.