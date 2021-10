Corso per agenti immobiliari, iscrizioni in chiusura

Un percorso a distanza per chi non ha esperienza. Lezioni dal 25 ottobre, adesioni entro martedì 12

Si chiudono domani, martedì 12 ottobre, le iscrizioni per il corso di formazione per agenti immobiliari, in programma dal 25 ottobre per iniziativa dell’agenzia formativa Cescot di Confesercenti Siena. E’ rivolto agli interessati ad avviare la professione di agente immobiliare che non posseggono ancora i requisiti, e si svolgerà a distanza in Fad sincrona, per una durata complessiva di 130 ore suddivise in tre/quattro incontri settimanali dal lunedì al giovedì, con orario 16.30 – 19:30.Sarà necessaria una frequenza pari ad almeno il 70% delle ore previste. Il corso è riconosciuto dalla Regione Toscana (Decreto 14515 16.09.2020); le iscrizioni scadono appunto i l 12 ottobre, e dovranno essere presentate all’Ufficio Cescot Siena.Il percorso formativo prevede un massimo di 20 allievi. Al termine del corso, in seguito al superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un certificato di frequenza, indispensabile per poter sostenere l’esame presso la camera di commercio della provincia di residenza.Maggiori informazioni ed iscrizioni tramite lo 0577 252221 – formazione@confesercenti.siena.it