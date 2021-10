Covid e rischi per l’impresa: corso di formazione a Siena

L’iniziativa è promossa dall’agenzia di formazione di Confcommercio Siena, S.a.i.ter., insieme all’Ente Bilaterale del Terziario Toscano

La formazione torna in presenza. Con un corso gratuito dedicato all’impresa e ai rischi del Covid. Di cosa si parlerà? Di come si può tutelare l’imprenditore contro i rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19, della responsabilità civile e penale dell’impresa al tempo della pandemia.L’iniziativa, che si terrà il prossimo 19 ottobre, è promossa dall’agenzia di formazione di Confcommercio Siena, S.a.i.ter, insieme all’Ente Bilaterale del Terziario Toscano e si rivolge gratuitamente alle aziende che aderiscono a E.Bi.T.Tosc, l’Ente Bilaterale, appunto. Il corso andrà avanti per quattro ore, dalle 14 alle 18, e si terrà presso la sede di Confcommercio Siena, in località Cerchiaia, a Siena. Coerentemente alle normative Covid, per assicurare il giusto distanziamento, i posti saranno limitati. Per questo è importante iscriversi già da ora al link www.saiter.it Il corso si propone di dare informazioni utili per quello che può accadere in sede di attività lavorativa a seguito del contagio da Covid 19. Durante le quattro ore di lezione saranno affrontati i rischi che si sono aggiunti a seguito della diffusione del nuovo virus. Non solo, sarà fatto un approfondimento sugli accorgimenti che devono essere presi in azienda per essere in linea con la normativa vigente e cosa fare in caso di contagio.Per informazioni è possibile contattare Nicoletta Milano al numero 0577/248855 o via mail all’indirizzo nmilano@confcommercio.siena.it