''Cantiere Generiamo Lavoro'', a Siena al via la prima edizione

Previsti 5 appuntamenti formativi per giovani dai 18 ai 30 anni tra Siena, Montalcino e Poggibonsi

Lunedì 18 ottobre si apriranno le iscrizioni on-line alla I edizione del corso "Cantiere Generiamo Lavoro", il percorso formativo di avvicinamento al mondo del lavoro per i giovani dai 18 ai 30 anni promosso dalle ACLI di Siena in collaborazione con il Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro dell'Arcidiocesi di Siena -Colle di Val d'Elsa - Montalcino e le ACLI di Roma.Il “Cantiere Generiamo Lavoro” è un itinerario formativo e informativo che si pone l'obiettivo di rimettere al centro il lavoro dignitoso quale perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona e di fornire ai ragazzi un kit che faciliti il loro ingresso nel mondo del lavoro e così affrontare con maggiore sicurezza il proprio futuro professionale in un tempo in cui questo risulta particolarmente difficile.Il percorso si articolerà in un ciclo di 5 appuntamenti che, integrando innovazione tecnologica e abilità manuali e valorizzando l'eccellenza ed il know how di ciascuna delle realtà aderenti, permetteranno l'acquisizione di importanti competenze, con particolare attenzione allo sviluppo delle soft skills (competenze trasversali) essenziali per il mondo del lavoro.Il primo incontro di “Cantiere Generiamo Lavoro” è previsto mercoledì 3 novembre 2021, dalle ore 15 alle ore 19 presso "Solidarietà Cooperativa Sociale" a Colle di Val d’Elsa sul tema "Conoscenza di sé ed empowerment. Lo sviluppo delle Soft Skills". Partner di questo appuntamento sarà Decathlon.Negli incontri successivi, che avranno cadenza settimanale, si svolgeranno webinar, laboratori, viste alle imprese, testimonianze di successo, e focus group ideati per aiutare i giovani ad affrontare con maggiore consapevolezza il proprio futuro professionale. La lente d’ingrandimento è puntata sull’esplorazione del proprio potenziale (empowerment), sullo sviluppo delle competenze trasversali (soft skills come saper lavorare in team, problem solving, capacità comunicative ed empatia) e sulle tecniche per scrivere un curriculum vitae efficace e affrontare brillantemente un colloquio di lavoro.Gli altri appuntamenti si terranno:A Montalcino, mercoledì 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 15 presso Società agricola Centolani di Peluso Olga sul tema "Cenni di sicurezza sul lavoro". Partner: Consorzio del Brunello/ Cantina Centolani.A Poggibonsi, mercoledì 17 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, presso Frangipane Dessert Bar sul tema "L'imprenditoria giovanile". Partner: Caterina Capannoli, giovane imprenditrice e responsabile Frangipane Dessert Bar. In tale occasione verranno presentate anche le opportunità nate con il progetto "Policoro".A Siena, mercoledì 24 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, presso il Centro Pastorale di Montarioso, sul tema "Personal Branding e Mismatching". Partner sarà l'Alta scuola di pelletteria italiana.A Siena, giovedì 2 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19, presso la sede di Confcoopertive, sul tema "Il Lavoro nel sociale. Cooperative e cooperazione". Partner: Consorzio Archè.La cerimonia conclusiva si terrà a Siena il 17 dicembre 2021 alle ore 18 presso l'auditorium Acli, in piazza La Lizza, 2 per la consegna degli attestati e dei curricula alle aziende partner.La partecipazione è gratuita ed occorre iscriversi tramite e-mail all’indirizzo cantieregeneriamolavoro@gmail.com entro il 30/10/2021 fino ad esaurimento dei posti. Al termine del percorso saranno rilasciati attestati di partecipazione.