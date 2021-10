A Siena corso gratuito per sapere tutto sul green pass nel settore turistico

E’ la proposta che arriva dall’agenzia formativa di Confcommercio Siena, S.a.i.ter

Un corso breve, gratuito, di due ore, per rispondere a tutte le domande sul green pass. E’ la proposta che arriva dall’agenzia formativa di Confcommercio Siena, S.a.i.ter, dall’Ente Bilaterale del Turismo Toscano nonché da Confcommercio Federalberghi Siena e che sarà in agenda per giovedì 21 ottobre.A quali quesiti darà risposta il corso? Cosa cambia e quali sono le nuove responsabilità del datore di lavoro nel settore turistico con l’obbligo del green pass, come è cambiato il ruolo dell’imprenditore dopo la pandemia, quali rischi si sono aggiunti a seguito della diffusione del nuovo virus. Ed ancora, si individueranno anche quali accorgimenti devono essere presi in azienda per essere in linea con la normativa vigente e cosa fare in caso di contagio.Il corso sarà il momento per approfondire le nuove norme in vigore (obbligo di green pass), di responsabilità civile e penale e le eventuali ripercussioni sulla parte datoriale. Sarà un esperto di settore a spiegare le nuove regole riguardanti l’estensione dell’obbligo anche ai lavoratori nonché il tema dell’ospitalità sicura. Durante il corso verranno fornite anche informazioni utili per quello che può accadere in sede di attività lavorativa a seguito di contagio da Covid 19.Le lezioni si terranno il 21 ottobre 2021 dalle 15 alle 17 in presenza, presso Confcommercio Siena, Strada di Cerchiaia 26. L’iniziativa è rivolta gratuitamente alle aziende che aderiscono all’Ente Bilaterale del Turismo Toscana. Ai fini dell’accesso presso la sede è necessario possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.Per partecipare è sufficiente contattare Nicoletta Milano alla mail nmilano@confcommercio.siena.it o telefonare allo 0577/248855.