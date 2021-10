Amministratori di sostegno, parte il corso di formazione dell’Asl Toscana sud est nella provincia di Siena

Un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto a tutte le aree di riferimento dell’Asl Toscana sud est: è l’iniziativa promossa dal dipartimento dei Servizi sociali dell’Asl Toscana sud est in attuazione di quanto disposto dalla Regione Toscana, che ha chiesto alle aziende sanitarie di realizzare specifiche attività per diffondere e consolidare questo istituto al fine di istituire e gestire gli elenchi di persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno.L’amministratore di sostegno è una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La sua nomina è di competenza del giudice tutelare.Dopo la prima edizione del corso svolta nella provincia di Grosseto nei mesi estivi, dal 15 novembre avrà inizio la seconda dedicata alla provincia di Siena (Zone Senese, Amiata senese e Val d’Orcia-Valdichiana senese, Alta Val d’Elsa).L'iniziativa è strutturata in quattro moduli formativi: giuridico, patrimoniale-amministrativo, relazionale, conoscitivo dei servizi, per un totale di quaranta ore e un numero previsto di circa trenta partecipanti. Si terrà in parte a distanza, su piattaforme idonee, e in parte in presenza nel rispetto delle norme vigenti. A condurre le lezioni, personale interno dell’Asl Toscana sud est e docenti esterni esperti in materia.Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0577/536086 oppure 0575/254132 dal lunedì al venerdì in orario di ufficio; per iscriversi è necessario inviare una mail a direttoreservizisociali@uslsudest.toscana.it entro giovedì 11 novembre.