Consorzio Agrario di Siena, Cgil e Cisl: ''Ancora nessuna chiarezza da parte dell'azienda, cresce la preoccupazione''

"Con il passare delle settimane cresce sempre di più la preoccupazione dei lavoratori e delle lavoratrici in merito al futuro del Consorzio Agrario di Siena. Al momento non si registrano elementi di novità sul piano industriale e soprattutto permane una forte contrapposizione in seno al Consiglio d'Amministrazione." Così inizia una nota sindacale congiunta di Flai Cgil e Fai Cisl."Flai Cgil e Fai Cisl richiedono massima chiarezza sulla composizione attuale della governance aziendale e richiedono il ripristino, quanto prima, di un dialogo costruttivo in merito al piano industriale.Inoltre siamo convinti che in questa fase così complessa e confusa il Cda debba valutare la convocazione di un'assemblea degli oltre 850 soci per consentire, agli agricoltori tutti, un confronto sulle prospettive future.Ribadiamo nuovamente la necessità di un tavolo istituzionale, visto che il Consorzio Agrario di Siena è una delle aziende più rilevanti del territorio con circa 200 posti di lavoro ed un indotto importantissimo per tutto il tessuto agricolo e agroalimentare."