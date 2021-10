''Precari in movimento'', evento sociale NIdiL CGIL Siena alla Corte dei Miracoli

Giovedì 28 ottobre, a partire dalle ore 17.30, si svolgerà alla Corte dei Miracoli di Siena (via Roma 56) l’iniziativa “Precari in movimento”, evento sociale del NIdiL CGIL Siena. Si parlerà di giovani, globalizzazione e ‘nuovi’ lavori’.La giornalista Giulia Maestrini accompagnerà il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, e il segretario provinciale del sindacato lavoratori precari NIdiL CGIL, Duccio Romagnoli, in una serie di dialoghi con realtà significative del variegato mondo del precariato.Con Simone Di Giulio, rider e presidente di Robin Food, e la segretaria generale NIdiL CGIL Firenze, Ilaria Lani, verrà trattato il tema delle ‘consegne etiche’; con Alberto Baessato, libero professionista e consulente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e la responsabile degli UVL CGIL Siena, Rosanna Belfiore, si affronterà la questione delle ‘false partite iva’; con Cecilia Mostardini, presidente dell’Associazione Guide Turistiche di Siena, e la responsabile FEDERAGIT Confesercenti Siena, Martina Dei, si parlerà delle guide turistiche e di quelle cosiddette ‘pirata’. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della CGIL di Siena Fabio Seggiani.Al termine, verso le ore 20, è previsto un aperitivo offerto da MondoMangione, con la presentazione del progetto ‘Orto Mangione crowdfunding sociale’ in collaborazione con il Circolo ARCI "Aldo Borri".Alle ore 21.30 sarà la volta di “Musica e poesie operaie”, reading acustico e precario di Federico Romagnoli e Jevon Brunk.L’evento è organizzato in collaborazione con la Corte dei Miracoli, Centro Culture Contemporanee; l’ingresso è gratuito con obbligo di green pass.