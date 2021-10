Gabriele Coppi confermato alla guida di Fai Cisl Siena: ''Sostenere visioni e politiche di tutela dei lavoratori''

Concluso il congresso della categoria alimentare e ambientale della Cisl Siena

Gabriele Coppi coadiuvato da Roberto Coppola ed Elena Fanti, è stato confermato alla guida della Fai Cisl, categoria alimentare e ambientale della Cisl di Siena.E’ quanto emerso dal congresso della categoria che si è tenuto alla presenza del Segretario nazionale Patrizio Giorni, del Segretario generale Fai Cisl Toscana Massimiliano Gori e della Segreteria Ust Cisl Simona Ciacci. Il congresso, oltre ad aver ospitato un consistente numero di delegati Cisl di tutti i settori dell’agroalimentare e ambientale del senese, ha visto la partecipazione di Confindustria, Confesercenti e del livello confederale e categoriale della Cgil di Siena.Nella sua relazione introduttiva Coppi, ha sottolineato che la Fai-Cisl nel territorio Senese, “continuerà a proporre e sostenere visioni e politiche di tutela dei lavoratori del settore, grazie all’aiuto determinante dei rappresentanti dei lavoratori presenti nelle aziende della provincia”.“La paura - secondo Coppi - radice nella terra che tiene insieme tutte le insicurezze, è uscita dalle situazioni individuali per diventare esperienza collettiva in questa fase storica. Ecco, quindi, che la paura va superata insieme con investimenti e progetti per lo sviluppo economico e produttivo del territorio, e il rispetto dei principi orientati al raggiungimento del bene comune. Oltre che – conclude Coppi - delle necessità dei lavoratori con coesione, solidarietà e determinazione partendo proprio dai posti di lavoro”.