Da ''Inverno'' a ''Profiterole a modo mio'', a Siena le ricette degli studenti de ''La nuova pasticceria''

“Inverno”, “Profiterole a modo mio”, “Profumo d’autunno”. Sono alcune delle ricette elaborate nel corso di formazione “La nuova pasticceria: ricette innovative, metodi e presentazioni”.A guidare le lezioni c’è stata una delle migliori pasticcere d’Italia, la chef Loretta Fanella, campionessa italiana di pasticceria nel 2007 che vanta collaborazioni maturate a livello internazionale e nazionale, fra le quali quella con Carlo Cracco e l’Enoteca Pinchiorri di Firenze. Fanella è tornata a Siena per mettere a disposizione dei ristoratori e degli chef che hanno partecipato, la propria esperienza “stellata”.Questa seconda edizione del corso, organizzato da S.a.i.Ter. Srl, agenzia formativa di Confcommercio Siena, con il contributo di EBTT, Ente Bilaterale del Turismo Toscano, era pensato per un massimo di otto “studenti pasticceri”. Ed il numero è stato raggiunto anche in breve. “Per il distanziamento abbiamo dovuto gestire i numeri di adesione – spiega Cristina Petri, direttore S.a.i.ter – Il corso si è concluso davvero con successo e apprezzamento, stiamo già lavorando per promuoverne e realizzarne altre edizioni”.Hanno partecipato chef di ristoranti, di strutture alberghiere ed anche un’addetta al bar soprattutto dalla provincia di Siena. C’è chi è venuto da un ristorante di Lido di Camaiore e da un albergo di Chianciano. C’erano sia ragazzi giovanissimi che persone adulte.“Le lezioni si sono arricchite di preziosi insegnamenti e piccoli-grandi segreti da seguire per dare un tocco in più alle ricette di sempre e per migliorare la carta dei dessert, grazie alle ultime tecniche della pasticceria contemporanea - spiega Petri - Non solo il gusto, ma anche la vista. La chef ha inoltre spiegato come realizzare un piatto d’effetto con decorazioni ed interessanti spunti creativi”.E non sono mancate le nuove ricette. Tra cui “Il mio profiterole” con crema al limone, cremoso al lampone crema al cioccolato sorbetto di lamponi. “Profumo d’autunno” invece è un cremoso alla nocciola con budino di cioccolato, cubi di cioccolato, muffin al cioccolato, panna cotta alla liquirizia e sorbetto al cachi. Infine, “Inverno”, mousse di cocco, lamponi scottati, gelatina di cioccolato bianco, biscotto croccante allo yogurt, meringa.