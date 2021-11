STAYHub: 45 borse di studio per giovani talenti

Nuove opportunità per gli studenti

Prosegue e si arricchisce il programma “STAYHub – studia, cresci, vola a Siena” ideato dal polo SAIHub con il sostegno finanziario della Fondazione Mps e la collaborazione scientifica dell’Università degli Studi di Siena.Fin dalla sua costituzione, SAIHub ha puntato sul favorire la crescita culturale e professionale dei giovani talenti, promuovendo la loro partecipazione a percorsi di studi che offrono opportunità di occupazione qualificata sul territorio, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari maggiormente affini al perimetro di attività delle aziende della Rete SAIHub e più in generale alle caratteristiche del tessuto produttivo locale senese.Grazie all’importante sostegno della Fondazione Mps, frutto di un accordo con l’Università di Siena, il programma finanzia 30 borse di 500,00 euro ciascuna per studenti e studentesse che nell’anno accademico 2021/2022 si iscrivono al primo anno in corso e 15 borse di 1.000,00 euro ciascuna per studentesse e studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2021/2022 al secondo anno in corso dei percorsi di laurea magistrale “Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology”, “Medical Biotechnologies” e “Artificial Intelligence and Automation Engineering”.Per l’anno accademico 2021-2022 sarà possibile candidarsi attraverso il sito dell’Università fino al 31 gennaio 2022 (ore 12).La valutazione dei requisiti curriculari finalizzati all’iscrizione ai corsi sarà a cura dell’Università degli Studi di Siena.Questo il link per accedere al bando: https://www.unisi.it/didattica/borse-e-incentivi-allo-studio/premi-di-studio-di-laurea-agevolazioni-e-incentivi