Manovra di bilancio, FLC CGIL Siena ''Vergognoso che nella bozza non sia prevista la proroga dei contratti Covid per il personale ATA delle scuole''

“Abbiamo appreso con sconcerto e indignazione la notizia che nella bozza della Manovra di bilancio sono stati stanziati i fondi per la proroga dei contratti COVID solo per il personale docente, escludendo quello ATA”, afferma Anna Cassanelli, segretario generale FLC-CGIL di Siena.“Ci auguriamo che sia una svista e che nella Manovra definitiva siano previsti i fondi per rinnovare i contratti a tutti i lavoratori, nessuno escluso - prosegue Cassanelli –, perché è l’insieme dell’organico COVID che ha permesso alle scuole di aprire in sicurezza sia l’anno scorso che quest’anno. Il mancato rinnovo dei contratti del personale ATA metterebbe gli istituti letteralmente in ginocchio.Tale gravissima lacuna evidenzia come il Governo non sia consapevole del fondamentale compito che svolge il personale ATA dentro le scuole – conclude Cassanelli -, se non fosse per questi lavoratori e queste lavoratrici non avremmo gli insegnanti in classe con le strutture adeguatamente sorvegliate e igienizzate e con gli studenti assistiti, e non sarebbe stato possibile fornire un’assistenza tecnica al personale docente e ai ragazzi in DaD. La scuola è una comunità educante e ciascuno ha un ruolo fondamentale nel suo funzionamento. Ma tutto questo, evidentemente, il Governo non lo sa”.