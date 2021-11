Una giornata di formazione per responsabili servizio prevenzione e protezione con Anpit Siena

Grande successo di presenze per il primo appuntamento del ciclo di incontri promosso dall'Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario

Si è tenuto a Siena, lunedì 8 novembre, nella sede provinciale di Anpit, Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario, il seminario formativo “Sicurezza, impresa digitale e futuro: i nuovi modelli di organizzazione e gestione”, con la partecipazione di oltre 15 aziende della provincia. Il seminario dava diritto a 3 crediti di aggiornamento obbligatorio per RSPP, responsabili servizi prevenzione e protezione.L'evento, con il patrocinio del comune di Siena, è stato sviluppato in collaborazione con Teseo, società leader nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e Deconstruct, un'agenzia di consulenza per aziende tra le più innovative del Paese.Durante i lavori sono stati trattati temi importanti, come l'applicazione di nuovi modelli di organizzazione e gestione come opportunità per professionisti e aziende, a cura di Roberto Carnesecchi, CSO di Teseo; dell'evoluzione digitale come strumento di coinvolgimento per le strategie e la gestione della sicurezza aziendale con il contributo di Alessandro Lorenzelli, direttore analisi strategica e fondatore di Deconstruct e del ruolo che le associazioni possono ricoprire nell'affiancare gli imprenditori nei processi aziendali, a cura di Kris Cipriani, presidente di Anpit Siena.L'evento è organizzato in partnership con l'agenzia formativa ImparaOra, Smart Provider ed E-Bridge Group.Il principale obiettivo degli organizzatori era la necessità e la volontà di formare un gruppo di aziende, professionisti ed associazioni in grado di rappresentare un punto di riferimento per la trasformazione competitiva delle PMI italiane.L'appuntamento è fissato per il 17 novembre con il secondo incontro con il ciclo seminari formativi “Sicurezza e Lavoro”: durante la giornata, dedicato ai consulenti del lavoro, si parlerà di come la sicurezza sul luogo di lavoro può essere costruita sin dall’assunzione di nuove figure professionali.