Castellina in Chianti: selezione per istruttore direttivo tecnico

Domande aperte fino al 30 novembre. Incarico a tempo pieno e determinato, con categoria D

Il Comune di Castellina in Chianti ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per assumere un istruttore direttivo tecnico (Categoria D, posizione economica D1) a tempo pieno e determinato, fino al termine del mandato amministrativo in corso. La figura professionale sarà chiamata a svolgere le funzioni di responsabile del Servizio infrastrutture, sviluppo e assetto del territorio, nel cui ambito rientrano servizi e attività inerenti alle opere pubbliche, la manutenzione del patrimonio, Protezione civile, edilizia privata, urbanistica e SUAP, Sportello unico per le attività produttive. Le domande di partecipazione e i curricula formativi possono essere presentati fino al 30 novembre 2021 con invio unicamente via PEC all’indirizzo comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Castellina in Chianti, nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Concorsi” all’interno di Amministrazione Trasparente.Informazioni. Il curriculum dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività di studio e di lavoro dei candidati, al fine di valutarne le competenze professionali e le capacità organizzative e gestionali funzionali allo svolgimento dell’incarico previsto dal Comune di Castellina in Chianti.