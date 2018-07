OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Valdelsa - Poggibonsi

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 13 luglio

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.Candidarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi citando il riferimento dell'annuncioRif. 8578 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA Richiede patente B e auto. Trattasi di tempo determinato.Rif. 8574 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 PROGETTISTA UFFICIO TECNICO Richiede diploma di scuola superiore, conoscenza del programma SOLID EDGE (in alternativa anche solo AUTOCAD ma con esperienza e autonomo da subito), inglese di base, patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato fino a gennaio 2019 (prorogabile o trasformabile a tempo indeterminato).Rif. 8573 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Richiede diploma in AFM (amministrazione finanza e marketing) conseguito da meno di 24 mesi, conoscenza scolastica dell'inglese, età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscrizione ad un centro per l'impiego e a Garanzia Giovani, patente B e auto. TRATTASI DI TIROCINIO NON CURRICULARE DELLA DURATA DI 6 MESI CON RIMBORSO SPESE DI 500 EURO MENSILI.Rif. 8564 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO ALLA STAMPA E RIFINITURA. Richiede età compresa tra i 18 e i 29 anni e iscrizione ad un centro per l'impiego come disoccupato, patente B e auto. Trattasi di tirocinio della durata di 2 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.Rif. 8559 Cooperativa di Poggibonsi ricerca n. 1 MAGAZZINIERE per gestione magazzino, emissione documenti di invio e ricevimento merci, movimentazione merci e preparazione pancali. Richiesto diploma di scuola superiore, conoscenze informatiche, patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato parte-time di 20 ore settimanali su turni (mattina o pomeriggio) della durata di 12 mesi dal 1/08/18.Rif. 8555 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 INGEGNERE MECCANICO CON ESPERIENZA Mansioni: lettura disegni e coordinamento operai per esecuzione lavori. Richiesta Laurea in Ingegneria Meccanica e buone conoscenze informatiche.Rif. 8545 Azienda Agricola di Poggibonsi ricerca n. 1 VENDEMMIATORE CON AUTO PROPRIA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018. Il contratto avrà una durata di 15 giorni. Necessaria patente B auto propria.Rif. 8541 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 18/29 ANNI con diploma o laurea attinente al profilo richiesto e conoscenza del pacchetto office. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.Rif. 8529 Bar di San Gimignano ricerca n. 1 BANCONIERE GELATIERE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Richiesta la conoscenza della lingua inglese e tedesca, patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato.Rif. 8522 Struttura di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ASSISTENZA PERSONALE (ADB) in possesso di ATTESTATO PROFESSIONALE. Esperienza nella mansione preferibile ma non necessaria. TRATTASI DI SOSTITUZIONE FERIE E MALATTIE. LUOGO DI LAVORO: SAN GIMIGNANO, COLLE V.ELSA, POGGIBONSI, Richiesta patente di guida cat. B.Rif. 8520 Autofficina di Poggibonsi ricerca n. 1 MECCANICO DI AUTO CON PLURIENNALE ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo indeterminato.Rif. 8517 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE 24H/24 CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a coppia di anziani di cui la signora non autosufficiente, cucinare, pulizia casa. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Tempo determinato per il mese di agosto.Rif. 8509 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AIUTO GIARDINIERE con preferibile esperienza nella mansione per attività di taglio e raccolta erba. Offerta riservata alle categorie svantaggiate come da art.4 legge 381/1991 ("invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione").Rif. 8508 Struttura di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. PULIZIE IN STRUTTURE RICETTIVE, CONDOMINI, UFFICI Preferibile esperienza di lavoro nel ruolo richiesto Patente B auto propria Tempo determinato trasformabile, part-time 20 ore settimanali su turni anche serali.Rif. 8506 Struttura di Poggibonsi ricerca n. 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO in possesso di ATTESTATO PROFESSIONALE. Esperienza nella mansione preferibile ma non necessaria. TRATTASI DI SOSTITUZIONE FERIE E MALATTIE. LUOGO DI LAVORO: SAN GIMIGNANO, COLLE V.ELSA, POGGIBONSI, Richiesta patente di guida cat. B.Rif. 8505 Struttura di Poggibonsi ricerca n. 1 INFERMIERE/A CON LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE. Esperienza nella mansione preferibile ma non necessaria. TRATTASI DI SOSTITUZIONE FERIE E MALATTIE. LUOGO DI LAVORO: SAN GIMIGNANO, COLLE V.ELSA, POGGIBONSI, Richiesta patente di guida cat. B.Rif. 8498 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 PERITO ELETTRONICO PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO SCHEDE ELETTRONICHE Richiede esperienza nel settore elettronico/hardware, diploma di perito elettronico o laurea breve in ingegneria elettrica/elettronica, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei programmi di programmazione C/ASSEMBLER, patente B e auto. Offre contratto a tempo indeterminato.Rif. 8488 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CAMERE IN AGRITURISMO CON ESPERIENZA Necessaria patente B auto propria.Rif. 8485 Azienda di Radicondoli ricerca n. 1 PERITO EDILE/GEOMETRA Preferibile età compresa tra 19 e 30 anni Mansioni: direzione e organizzazione lavoro di squadre per manutenzione verde e manutenzione terra. Richiesta conoscenze informatiche di base, patente B auto propria. Tempo determinato da luglio a dicembre 2018.Rif. 8462 Azienda di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 ADD. CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI CON ESPERIENZA Necessaria patente B auto propria Orario su turni anche notturni, tempo determinato per 2/3 mesi.Rif. 7877 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 PROGRAMMATORE INFORMATICO CON ESPERIENZA O APPRENDISTA PROGRAMMATORE (con età compresa tra i 18 e i 29 anni). Richiede laurea in ingegneria informatica o diploma di perito informatico, ottime conoscenze informatiche, patente B auto propria. Contratto da subito (determinato o contratto di apprendistato).Rif. 8590COB Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 MECCANICO RIPARATORE AUTO OFFERTA RISERVATA L. 68/99 ART.8 Tempo determinatoRif. 8577COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 MONTATORE MECCANICO ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 (ART. 8) Mansioni: montaggio parti macchine per la lavorazione del legno Richiede conoscenza dell'inglese, conoscenze informatiche di base, patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato (minimo 6 mesi).Rif. 8558COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE (LEGGE 68/99, ART. 8). Richiede buone capacità manuali, capacità di sollevare pesi (minimo 8 e massimo 15 kg), capacità di lavorare in ambienti freddi con temperatura da min. -18° a +16°. Trattasi di lavoro in piedi e con possibilità di presenza di acqua. Offre contratto a tempo determinato (minimo 6 mesi).Rif. 8554COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TECNOLOGO ALIMENTARE CON LAUREA in tecnologie alimentari ed ISCRIZIONE ALLA LEGGE 68/99 ART 8. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti non corrispondenti ai requisiti richiesti.Rif. 8543COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 SALDATORE A FILO E AD ELETTRODI PER RIPARAZIONE MACCHINARI PER AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8 Trattasi di tempo determinato per 6 mesi con orario part-time di 21 ore da concordare.Rif. 8523COB Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 AIUTO GIARDINIERE PER TAGLIO ERBA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART. 8 Trattasi di tempo determinato.Rif. 8502COB Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 OPERAIO AGRICOLO PER GUIDA TRATTORE E POTATURA RISERVATO AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART. 8 Necessaria patente B auto propria.Rif. 8432COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 ART. 8 NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CURRICULUM DI CANDIDATI NON ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 ART 8. MANSIONI: fatturazione, registrazioni, pagamenti fornitori, emissione ordini, DDT, segreteria ecc. Obbligatoria esperienza e diploma di scuola superiore o laurea. Trattasi di tempo determinato per 6 mesi full time.Rif. 8401COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 SCARTATORE CON PREFERIBILE ESPERIENZA ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 ART. 8. Non saranno presi in considerazione c.v. di non iscritti alla legge 68/99. Trattasi di tempo indeterminato full-time.Rif. 8398COB Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 COMMIS KITCHEN ISCRITTO L. 68/99 ART. 1 MANSIONI: aiuto in cucina, sistemazione magazzino, assistenza servizio buffet. Gradita esperienza. Trattasi di tempo determinato part-time.Rif. 8390COB Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. AL CONTROLLO E ALLA VERIFICA DELLE MERCI riservata agli iscritti alla legge 68/99 art. 8. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, preferibile conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche, patente B auto propria.Rif. 8324COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 OPERAIO ADD. ALLA TIRATURA DEL CRISTALLO OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.1 Richiesta patente B auto propria.Rif. 8315COB Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 DISEGNATORE IMP. UFFICIO TECNICO RISERVATO AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8 TRATTASI DI TIROCINIO DI 6 MESI FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO Titolo di studio: diploma o laurea attinenti Richiesta conoscenza della lingua inglese e conoscenze informatiche (preferibilmente autocad), patente B auto propria.Rif. 8310COB Azienda di San Gimignano richiede n. 1 PANTOGRAFISTA addetto alle macchine a controllo numerico con obbligatoria iscrizione alla L. 68/99 art. 18. Richiesto Diploma di Scuola Superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico.Rif. 8307COB Azienda di San Gimignano richiede n. 1 IMPIEGATO/A BACK OFFICE ESTERO con obbligatoria iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 68/99, art. 18. Preferibile Laurea/ diploma in lingue e ottima conoscenza del tedesco più altre lingue. Offresi contratto a tempo determinato.Rif. 8306COB Azienda di San Gimignano richiede n. 1 OPERATORE DI PRODUZIONE-ASSEMBLAGGIO RISERVATO AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART. 18 Richiesto Diploma di Scuola Superiore preferibilmente ad indirizzo tecnico.Rif. 8305COB Azienda di San Gimignano richiede n. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE ESTERO RISERVATO AGLI ISCRITTI L.68/99 ART. 18 Richiesta conoscenza della lingua inglese e preferibilmente anche di altre lingue. Titolo di studio: Laurea in lingue o studi equivalenti.Rif. 8304COB Azienda di San Gimignano richiede n. 1 PANTOGRAFISTA ADD. MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO RISERVATO AGLI ISCRITTI L. 68/99 ART. 18 Richiesto diploma di Scuola Media Superiore indirizzo tecnico.Rif. 8219COB Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 ADD. ALLE MACCHINE UTENSILI oppure n. 1 CARPENTIERE METALLICO OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLA LEGGE 68/99 ART. 1 . Trattasi di part time 24 ore settimanali. Preferibile diploma di Istituto Tecnico Professionale. NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE C.V. DI CANDIDATI NON ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99.Rif. 8079COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 CONCIERGE ATTENDANT ISCRITTO LEGGE 68/99 (ART 18) della provincia di Siena Mansioni assistenza clienti prima e durante il soggiorno, corretta distribuzione delle informazioni ai clienti sia per quanto riguarda le attività interne che di quelle con fornitori esterni. Richiede diploma, conoscenza inglese livello ottimo scritto e parlato, capacità di relazione con il cliente, disponibilità e cortesia, gradita esperienza. Trattasi di tempo determinato, lavoro su turni.Rif. 8070COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 RESTAURANT WAITER ISCRITTO LEGGE 68/99 ART 1. Richiesta BUONA conoscenza della lingua inglese, capacità di relazionarsi con i clienti, disponibilità e cortesia. NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE C.V. DI CANDIDATI NON ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99. GRADITA ESPERIENZA NEL RUOLO. Offre contratto stagionale.Rif. 8069COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 FACCHINO D'ALBERGO ISCRITTO LEGGE 68/99 ART. 1 con conoscenza della lingua inglese con preferibile esperienza. Obbligatoria iscrizione alle liste legge 68/99 art. 1 non saranno prese in considerazione candidature senza tale requisito. Trattasi di lavoro stagionale.Rif. 7646COB Azienda di Casole D’Elsa richiede n. 1 STAMPATORE DI LAMIERE CON ESPERIENZA ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 ART. 18. Trattasi di tempo determinato full-time. Non saranno presi in considerazione c.v. di non iscritti alla legge 68/99.Rif. 7571COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 OPERAIO ADD. ALLE MACCHINE CNC per lavorazioni meccaniche con preferibile esperienza. OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8, richiesta patente b auto propria.ELENCO STAGIONALE AGRICOLTURASono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura, le offerte su base provinciale per il settore agricolo, a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Si tratta di raccolta di CV per quattro tipologie di possibili future offerte di lavoro: trattorista (Rif. 6777), bracciante agricolo qualificato (Rif. 6778), cantiniere (Rif. 6781) e potatore (Rif. 7279).MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ricerca n. 1 ADB O OSS CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE. RICHIESTO ATTESTATO OSS o ADB E AUTO PROPRIA. Luogo di lavoro: Colle di val d'elsa e comuni limitrofi. Gli interessati devono inviare il curriculum a : stefania.bufalini@medihospes.itCOCCHIA PAOLO & CLAUDIO SNC ricerca n. 1 CONSULENTE ASSICURATIVO Trattasi di collaborazione. Richiesta patente B auto propria. Se interessati inviare cv a: reclutamento@generalisienaviafrajese.itOFFICINA AUTOCAR SAS ricerca n. 1 MECCANICO RIPARATORE DI AUTO E PULLMAN CON ESPERIENZA e n.1 ADD. ALLE REVISIONI AUTO e MOTO CON DIPLOMA DI PERITO MECCANICO o GEOMETRA o LICEO SCIENTIFICO E CORSO R.T. Gli interessati devono inviare il curriculum a amministrazione@autocarofficina.itSUPERCROMO ricerca n. 1 VERNICIATORE SU METALLI CON ESPERIENZA. Gli interessati devono inviare il curriculum a supercromo@supercromo.itS.P.DI SCRIBANO FARSETTI ROMANITA ricerca n. 1 OPERAIO ADD. ALLA LAVORAZIONE DELLA RESINA. Gli interessati devono inviare il C.V. a essepidiscribano@libero.itELIOWATT SRL ricerca n. 1 IDRAULICO Necessaria patente B auto propria. Trattasi di lavoro a tempo indeterminato. Se interessati inviare il curriculum vitae a: bacci@eliowatt.comSG SICUREZZA GLOBALE ricerca n. 1 TECNICO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. Richiede diploma di scuola superiore, buone conoscenze informatiche, patente b e auto. Offre contratto a tempo determinato fino al 31/12 con possibilita' di trasformazione a tempo indeterminato. Gli interessati devono inviare la candidatura a: amministrazione@sgsicurezzaglobale.itPULIBEL DI PASQUINUCCI FABIANA ricerca n. 1 ADD. PULIZIE per condomini zona Poggibonsi, orari da concordare, contratto a tempo determinato. Richiesta esperienza nel settore, auto propria. Gli interessati devono inviare la candidatura a: pulibel.fp@gmail.comALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ricerca n. 1 CONSULENTE FINANZIARIO E ASSICURATIVO con diploma di scuola superiore o laurea. Gli interessati devono inviare il curriculum a barbara.bellucci@alleanza.itNIMS SPA ricerca n. 1 INCARICATO ALLE VENDITE PER PROMOZIONE SISTEMI A CIALDE DI CAFFE' DI ALTA QUALITA' Se interessati inviare il curriculum vitae a: fire1000@tiscali.itLIBERTAS SRL ricerca n. 1 PIASTRELLISTA, N. 1 FALEGNAME EBANISTA, N. 1 IMBIANCHINO PER INTERNI ED ESTERNI PER OGNI FIGURA PROFESSIONALE SONO RICHIESTI ALMENO 15 ANNI DI ESPERIENZA. LUOGO DI LAVORO LONDRA. Gli interessati devono inviare il curriculum a carloanichini1@yahoo.co.uk Trattasi di tempo determinato sino al 15.11.2018 . Stipendio medio 1800 euro mensili. Alloggio provveduto dal datore di lavoro.FAM. SARDELLI BRUNO ricerca n.1 DOMESTICA PER PULIZIE CASA con esperienza e referenze. Se interessati inviare il curriculum a: sardelli.bruno@gmail.com, tel.0577937061 mobile 3483527631LA GRIGLIA SRL ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA E BUONA CONOSCENZA DELLE LINGUE INGLESE E TEDESCO. Trattasi di lavoro stagionale sino al 30/09/2018. Gli interessati devono inviare il curriculum a lagrigliasnc@libero.itMULTIDRINK S.R.L. ricerca n.1 RAGIONIERE CON MANSIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIALI CON ESPERIENZA Gli interessati devono inviare il curriculum a: franco@multibirra.comPRINTER GROUP SRL ricerca n. 1 ADD. ALLE VENDITE CON ESPERIENZA + n. 1 AGENTE DI COMMERCIO (INQUADRAMENTO ENASARCO) Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria Se interessati contattare PRINTER GROUP: 0577/931913; cinzia@printergroup.netEDILPLAST ECOLOGIA ricerca n. 1 GEOMETRA CON ESPERIENZA Mansioni: pani di lavoro, contabilità cantieri, disegni tecnici. Richiede di diploma di geometra, buona conoscenza dell'inglese, patente B, buone conoscenze informatiche (Office, AUTOCAD e posta elettronica. Offre contratto di collaborazione. Se interessati inviare cv a:info@edilplastecologia.itCHATEAU VILLA SABOLINI S.R.L. ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA Richiede età massima di 29 anni, diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese, patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato da luglio a ottobre 2018. Orario di lavoro spezzato. Se interessati inviare cv a: info@villasabolini.itTRAXLER GISELA MARGRIT (LA RAMPA DI FUGNANO) ricerca n. 1 RAPPRESENTANTE DI PRODOTTI VINICOLI con esperienza. Sede di svolgimento del lavoro: provincia di Siena, Firenze, Volterra. Trattasi di collaborazione. Gli interessati devono inviare il curriculum a: info@rampadifugnano.itAERIALCOM S.R.L. ricerca n. 1 APPRENDISTA TECNICO ASSISTENZA CLIENTI Richiede età compresa tra i 18 e i 29 anni, diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese, patente B e auto. Offre contratto con orario di lavoro part-time di 20 ore settimanali da agosto 2018. Gli interessati devono inviare la propria candidatura a: job@airwifi.itFAM. LIMBERTI PAOLO ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA Indispensabile possesso di patente B. Offre contratto a tempo determinato per sostituzione (fino al 31(08/2018). Trattasi di richiesta urgente. Gli interessati devono inviare la propria candidatura per mail a: limbertipaolo@vodafone.itlocalità Salceto, 121 - Poggibonsitel. 0577 241741, ci.poggibonsi@regione.toscana.itmartedì e venerdì 8.45 - 12.30lunedì e mercoledì 8.45 - 12.30 su appuntamentomartedì e giovedì pomeriggio: 15.00 - 16.30giovedì mattina e sabato chiuso