Centro per l'Impiego zona Val di Chiana - Sinalunga - OFFERTE DI LAVORO

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 29 dicembre



In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.





Rif. 7391 – ISTITUTO MARIA REDDITI DI SINALUNGA RICHIEDE ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE con mansioni di assistenza ad anziani/disabili ospiti della struttura.REQUISITI: Scuola dell’obbligo - Attestato di qualifica professionale di “Operatore tecnico addetto all’assistenza” “Addetto all’assistenza di base alla persona” “Operatore Socio Sanitario” - Possesso dell’attestato di “Addetto con mansione alimentare di tipo semplice”, in corso di validità - Possesso della patente di guida cat. B – Cittadinanza italiana o comunitaria – Iscrizione negli elenchi anagrafici dei servizi per l’impiego della Toscana - Requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.OFFRE: sede di lavoro: SINALUNGA e TORRITA DI SIENA - Durata del rapporto: tempo determinato per 3 mesi – validità graduatoria: 12 mesi. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sul modello “ALLEGATO A” predisposto dall’Ente e allegato all’avviso in pubblicazione dal 29/12/2017 al 12/01/2018. Per ulteriori informazioni consultare il bando disponibile presso il Centro Impiego di Sinalunga e sul sito internet www.impiego.provincia.siena.it – sezione Idolweb – Offerte di lavoro Centro Impiego Valdichiana.Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito www.impiego.provincia.siena.it, nella sezione “cerco lavoro” cliccando su idol web e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Sinalunga, o inviare curriculum vitae per faxRif.7396 – AZIENDA AGRICOLA IN LUCIGNANO CERCA 2 BRACCIANTI AGRICOLIMansioni: Bracciante agricolo per mansioni di stralciatura, potatura e lavorazioni varie in vigneti (manutenzioni varie).RICHIEDE: esperienza nella mansioni – patente B e auto propria - richiesta capacità di eseguire potature su vigneti - SE SENZA ESPERIENZA richiesta età massima 30 anni e diploma di perito agrarioOFFRE: assunzione con contratto a tempo DETERMINATO con decorrenza da gennaio 2018 per 2 mesi con possibilità di proroga o trasformazione da concordare - Orario di lavoro: FULL TIME SPEZZATO, richiesta disponibilità a lavorare occasionalmente nei festivi da concordare a seconda delle condizioni climaticheRif.7364 – INDUSTRIA ELETTROMECCANICA IN SINALUNGA CERCA 1 MONTATORE/BOBINATORE ELETTROMECCANICOMansioni: MONTATORE/BOBINATORE ELETTROMECCANICO addetto all'assemblaggio elettromeccanico, bobinatura di cavi elettrici, lettura schemi elettriciRICHIEDE: Diploma PERITO MECCANICO, ELETTROMECCANICO, ELETTROTECNICO, INFORMATICO - molto gradita esperienza nel settore elettromeccanico – patente B e auto propria – capacità di lettura di schemi elettrici e del disegno elettromeccanicoOFFRE: assunzione con contratto a tempo determinato – orario full time spezzato dal lunedi al venerdi con possibilità di proroga o trasformazioneRif.7350 – COMMERCIO IN SINALUNGA CERCA 1 TIROCINANTE IMPIEGATO ADD.CONTABILITA’Mansioni: TIROCINANTE IMPIEGATO CONTABILE addetto alla contabilità, registrazione documentazione amministrativa e contabile fino alla gestione della contabilità di bilancio, gestione rapporti con banche e fornitori e addetto alle relazioni commerciali con l’estero.RICHIEDE Preferibile Laurea in Economia e Commercio o similari, ma l’azienda valuta anche cv di persone con Diploma ragioneria o equivalente, CONOSCENZA BUONA DELLA LINGUA INGLESE – OTTIME conoscenze informatiche (windows, office, excel e programmi per la gestione della contabilità: Team system) - Patente B e auto propria – età inferiore a 30 anni.OFFRE: TIROCINIO, orario di lavoro a tempo pieno spezzato dalle 9 alle 13 e dalle 125 alle 19 dal lunedi al venerdi a partire da gennaio/febbraio 2018 per 6 mesiInformazioni aggiuntive: PREVISTO RIMBORSO SPESE d almeno 500 EUROMENSILI con possibilità di trasformazione del tirocinio in assunzione tramitecontratto di APPRENDISTATORif.7329 - ENOTURISMO IN TREQUANDA / MONTALCINO CERCA 1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZAMansioni: ADDETTO ACCOGLIENZA TURISTICA IN AGRITURISMO E CANTINA CON MANSIONE DI accoglienza e assistenza ai clienti, soprattutto in lingua straniera, gestione prenotazioni, check in/ check out, registrazione dati, disbrigo pratiche amministrative erogazione di informazioni e promozione servizi offertiRICHIEDE: DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE TURISTICO E LINGUE, ESPERIENZA SIGNIFICATIVA NEL SETTORE - INDISPENSABILE OTTIMO INGLESE (PARLATO, LETTO, SCRITTO, ASCOLTATO) - MOLTO GARDITA CONOSCENZA SECONDA LINGUA, Patente B, auto propria, BUONE conoscenze informaticheOFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMIONATO PER STAGIONE 2018 CON INIZIO A FEB/MARZO 18, orario di lavoro giornaliero full time su turni- Sede di lavoro: Trequanda/MontalcinoUlteriori requisiti: ottime capacità comunicative, organizzative e di risoluzione dei problemi, attitudine alle relazioni e dinamismoRif.7282 – PARRUCCHIERA IN TORRITA DIS EINA CERCA 1 PARRUCCHIERA/REMansioni: PARRUCCHIERE/RA con esperienza in grado di gestire in autonomia il salone e la clientela (accoglienza clienti, lavaggio, piega, colore e trattamenti vari)RICHIEDE: INDISPENSABILE precedente esperienza nelle mansioni - Molto graditi corsi di formazione nel settore – pat. B e auto propriaOFFRE: Inizialmente previsto contratto di lavoro occasionale tramite VOUCHER con possibilità successiva di INSERIMENTO IN SOCIETA’ CON LA TITOLARE, orario da concordareRif.7178 – EDILIZIA IN SINALUNGA CERCA 1 TIROCINANTE TECNICO DI CANTIEREMansioni: TIROCINANTE GEOMETRA O ARCHITETTO per elaborazione progetti edili, supporto nella valutazione del lavoro e impostazione lavori in cantieri edili, realizzazione documentazione necessaria per l'avvio dei lavori e gestione rapporti con amministrazioni ed enti –RICHIEDE: Diploma DI GEOEMTRA O LAUREA IN ARCHITETTURA, Trattandosi di TIROCINIO occorre NON AVER AVUTO ESPERIENZE LAVORATIVE nelle mansioni - NECESSARA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI PER IL DISEGNO EDILE AUTOCAD 3D, ARCHICAD, PHOTOSHOP e/o SIMILARI - RICHIESTA ETA' INFERIORE AI 30 ANNI IN QUANTO Tirocinio attivato con contributo regionale come richiesto da progetto Regione Toscana - PREVISTO RIMBORSO SPESE DI 500 EURO MENSILI LORDIOFFRE: TIROCINIO di 6 mesi CON POSSIBILITA' A FINE TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO IN AZIENDA, ORARIO di lavoro part timeRif.6198 – RISTORAZIONE IN LUCIGNANO CERCA 1 AIUTO CUCINA E AIUTO PIZZAIOLOMansioni: SUPPORTO AL CUOCO NELLA PREPARAZIONE DEI PIATTI E DELLE PIZZE E PULIZIA CUCINARICHIED MOLTO GRADITA ESPERIENZA NELLA RISTORAZIONE, PREFERIBILE possesso attestato HACCP - patente B e auto propriaOFFRE: CONTRATTO DI APPRENDISTATO PREVIO PERIODO DI PROVA, orario di lavoro Tempo pieno con orario spezzato, disponibilità a lavorare nei weekend e giorni festivi, giorno di chiusura mercoledìRif.7179 – AZIENDA IN TORRITA DISIENA CERCA 1 TIROCINANTE IMPIEGATO DI MAGAZZINOMansioni: con mansioni di contabilità e logistica di magazzino, sistemazione e stesura documentazione (bolle, fatture, spedizioni), gestione rapporti con la clientela soprattutto di nazionalità straniera, promozione prodotti e sviluppo clientela -RICHIEDE: diploma o laurea preferibilmente nel settore lingue - richiesta conoscenza della lingua inglese a livello buono/molto buono e conoscenza di una seconda lingua tra tedesco (molto gradito), francese e spagnolo - richieste buone conoscenze informatiche, PATENTE BOFFRE: tirocinio richiesta età massima 29 anni, tirocinio attivato con contributo regionale tramite progetto giovani si, orario di lavoro full-time spezzato, durata 6 mesi TRATTANDOSI DI TIROCINIO NECESSARIO NON AVER AVUTO ESPERIENZA NELLE MANSIONI, PER CANDIDARSI CONTATTARE DIRETTAMENTE L'AZIENDA ai seguenti contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Rif.6139 – 500 CARNI S.R.L. –COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE CERCA 1 TAGLIATORE DI MACELLERIAMansioni: MACELLAIO SPECIALIZZATO addetto al banco macelleria, al taglio, selezione, disosso delle carni e alla vendita al pubblico, con almeno 2 anni di esperienza nella mansioneRICHIEDE: PATENTE B ED AUTOPROPRIA, INDISPENSABILE PRECEDENTE ESPERIENZA nella mansione di almeno 2 anni, conoscenza dei vari tipi di taglio di carne, possesso attestato HACCP in corso di validitàOFFRE: contratto a tempo determinato FULL TIME- 6 MESI CON POSSIBILE PROROGA A TEMPO A TEMPO INDETERMINATO - per candidarsi si prega di inviare il cv al seguente indirizzo mail: o telefonare al numero 055-8970613