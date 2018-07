OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Valdichiana - Sinalunga

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 13 luglio

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.Candidarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Sinalunga citando il riferimento dell'annuncioRif. 8591- AZIENDA AGRICOLA IN LUCIGNANO CERCA 1 TRATTORISTA ED ESCAVATORISTAMansioni: TRATTORISTA ED ESCAVATORISTA con mansioni di guida mezzi agricoli trattori ed escavatori, movimento terraRICHIEDE: ESPERIENZA NEL SETTORE, PREFERIBILE ETA' TRA I 25 E 50 ANNI, PATENTE B, RICHIESTO PATENTINO per trattore ed escavatoreOFFRE: Contratto con assunzione immediata a tempo determinato per 4 mesi, orario di lavoro FULL TIME, ORARIO GIORNALIERORif. 8553- AZIENDA ALIMENTARE IN SINALUNGA CERCA 1 MACELLAIO CON ESPERIENZAMansioni: MACELLAIO SPECIALIZZATO: Addetto al banco macelleria, al taglio, selezione, disosso delle carni e alla vendita al pubblico, con esperienza nella mansione.RICHIEDE: ESPERIENZA in macelleria e taglio delle carni di almeno 2 anni - Patente B e auto propria – HACCP IN CORSO DI VALIDITA’OFFRE: assunzione a tempo determinato da LUGLIO 2018 per 6 mesi, con possibile trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro FULL TIME SPEZZATORif. 8538 – INDUSTRIA ALIMENTARE IN SINALUNGA CERCA 1 AUTISTA PATENTE CMansioni: AUTISTA CON PATENTE C addetto alla consegna di generi cerealicoli. Carico e scarico camion e consegna presso i clienti.RICHIEDE: PATENTE C - RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE TRASPORTO SU CAMIONOFFRE: ASSUNZIONE IMMEDIATA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINO AD OTTOBRE 2018 CON ORARIO FULL TIMESede di lavoro: SINALUNGA E ZONE DELLA PROVINCIA DI SIENA ED AREZZORif. 8537 – COMMERCIO IN TORRITA DI SIENA CERCA 1 APPRENDISTA MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA VENDITAMansioni: APPRENDISTA MAGAZZINIERE addetto alla vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti di termoidraulica. Movimentazione merce tramite muletto, aggiornamento tramite terminale della situazione del magazzino.Richiede: DIPLOMA istituto professionale: PERITO INDUSTRIALE O ELETTRICO, gradita esperienza anche minima nel settore e conoscenza dei prodotti di termoidraulica - GRADITO PATENTINO PER L'UTILIZZO DEL MULETTO - BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (pacchetto office), RICHIESTA ETA' MASSIMA 29 ANNIOFFRE: Contratto di APPRENDISTATO con orario di lavoro FULL TIME SPEZZATOSede di lavoro: TORRITA DI SIENARif. 8354- PIZZERIA IN TORRITA DI SIENA CERCA 1 AIUTO PIZZAIOLOMansioni: 1 AIUTO PIZZAIOLO per supporto al pizzaiolo nella preparazione e cottura pizza su forno elettricoRICHIEDE: Preferibile diploma scuola alberghiera se trattasi di giovane privo di esperienza, gradita età inferiore a 40 anni – diploma scuola alberghiera se trattasi di giovane privo di esperienza oppure candidato con precedente esperienza nella mansione, patente B e auto propria – gradito attestazione HACCP in corso di validitàOFFRE: Contratto a tempo determinato con assunzione immediata per circa 2 mesi con possibilità di proroga o trasformazione, orario di lavoro part time di circa 25 ore settimanali concentrato in orario serale a partire dalle 19,00Rif. 8264 – METALMECCANICA IN SINALUNGA CERCA 1 PROGRAMMATORE PLCMansioni: OPERATORE SOFTWARE/PROGRAMMATORE PLC ADDETTO ALL'ELABORAZIONE DI SOFTWARE DI CONTROLLO PER MOVIMENTAZIONE E AUTOMAZIONE MACCHINE, SVILUPPO AUTOMAZIONERICHIEDE: Diploma ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE (PERITO INFORMATICO) O LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA O EQUIVALENTI, GRADITA ESPERIENZA COME PROGRAMMATORE PLC, CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE PLC, PATENTE B e auto propriaOFFRE: contratto a TEMPO DETERMINATO CON DURATA DI 3 MESI CON POSSIBILITA’ DI PROROGA -Orario di lavoro A tempo pieno con orario spezzatoRif. 8236- COMMERCIO IN SINALUNGA CERCA 1 COMMESSO DI VENDITAMansioni: COMMESSO ADDETTO ALLA VENDITA DI MATERIALE EDILIZIO, da GIARDINAGGIO E FERRAMENTA, con mansioni di carico e scarico merce, sistemazione prodotti e assistenza al clienteRICHIEDE: DIPLOMA DI MATURITA’, esperienza anche minima nella vendita di materiali inerenti al settore bricolage - BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (pacchetto office), RICHIESTA ETA' MASSIMA 35 ANNI ED ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO O INOCCUPATO AD UN CENTRO IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA per poter accedere agli incentivi previsti da Legge di Bilancio 2018OFFRE: Contratto a tempo determinato di 4 mesi con possibilità di trasformazione a t. indeterminato, se età' inferiore ai 30 anni possibile contratto di apprendistato - orario di lavoro spezzato: dal lunedì alla domenica su turni dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30Rif. 8056- STRUTTURA RESIDENZIALE IN LUCIGNANO CERCA 1 BAGNINOMansioni: ASSISTENTE BAGNANTI (BAGNINO CON BREVETTO) con mansioni di sorveglianza e soccorso dei bagnantiRICHIEDE: brevetto per assistenza bagnanti, preferito domicilio limitrofo alla sede di lavoro - PATENTE B e auto propriaOFFRE: contratto a tempo determinato FINO AD AGOSTO, orario PART TIME 18 ore settimanali da concordare con strutturaRif.7897-OFFICINA METALMECCANICA IN LUCIGNANO CERCA 1 SALDATORE/FABBROMansioni: Saldatore con conoscenza disegno per la realizzazione lavoriRICHIEDE: preferibile SCUOLA MEDIA, indispensabile esperienza nel settore carpenteria metallica, richiesta età minima 20 massima 55 anni, conoscenza lingua italiana, patente BOFFRE: Assunzione immediata con contratto a tempo DETERMINATO inizialmente per 1 mese con possibilità di proroga , orario di lavoro FULL-TIME dal lunedì al venerdìSede di lavoro: LUCIGNANOSono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura le offerte, su base provinciale, per il settore agricolo a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Trattasi di raccolta di adesione per tipologie di possibili future offerte di lavoro come trattorista (Rif. 6777), cantiniere qualificato (6781) operaio agricolo qualificato (Rif. 6778), addetto raccolta olive qualificato (Rif. 7099).Rif.8525-FAMIGLIA IN TORRITA DI SIENA CERCA 1 BADANTE CONVIVENTEMansioni: assistenza a signora anziana semi-autosufficiente, preparazione pasti, cura della persona, pulizie degli ambienti e igiene personale dell'assistita.RICHIEDE: esperienza come badante convivente, buona conoscenza lingua italianagradita patente b - gradita età tra i 30 e i 50 anni RICHIESTA DISPONIBILITÀ' ALLA CONVIVENZAOFFRE: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato - per rispondere all'offerta telefonare al numero 334 3603238Rif.8421-AZIENDA IN SINALUNGA CERCA 1 SALDATORE ORAFOMansioni: saldatura ad idrogeno e ossigeno al bancoRICHIEDE: necessaria esperienza come saldatore nel settore orafo o argentiero, PATENTE B AUTOMUNITOOFFRE: contratto di lavoro intermittente a chiamata con orario part time o full time da concordare, Per candidarsi inviare CV al seguente indirizzo mail: zoro.sinalunga@gmail.com oppure chiamare al seguente numero 324 6265792Rif.8400- FAMIGLIA PRIVATA IN SINALUNGA CERCA 1 BADANTE CONVIVENTE PER SOSTITUZIONEMansioni: assistenza a signora anziana semi-autosufficiente, pulizia e igiene personale, preparazione dei pasti.RICHIEDE: ESPERIENZA anche minima nella mansione, buona conoscenza della LINGUA ITALIANA.OFFRE: contratto a TEMPO DETERMINATO per tutto il mese di AGOSTO, orario di lavoro FULL TIME, disponibilità alla convivenzaPer candidarsi contattare la famiglia al n. 377 9826296 oppure al n. 0577 687573 (ore pasti)Rif.7813- SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI IN SINALUNGA CERCA 2 AGENTI ASSICURATIVI per le zone territoriali di SINALUNGA, TREQUANDA, TORRITA, MONTEPULCIANO, PIENZA E SAN QUIRICO D’ORCIAMansioni: INTERMEDIARIO ASSICURATIVO/FINANZIARIO, CON DOTI COMMERCIALI da inserire all'interno di un progetto carrieristico ai fini del raggiungimento di ruoli professionalmente rilevanti e gratificanti, gestione e sviluppo portafoglio clienti, consulenza finanziaria e previdenziale.RICHIEDE: Gradita età compresa tra i 25 e i 55 anni - DIPLOMA O LAUREA – CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE E CONOSCENZA ECCELLENTE DELLA LINGUA ITALIANA, patente B e auto propriaOFFRE: contratto di collaborazione iniziale con ritenuta d’acconto per un massimo di 5.000 euro lordi, orario di lavoro FULL TIME, disponibilità ad aprire P.IVA, corso di formazione a carico dell’ aziendaPer candidature INVIARE CV a: roberto.neri@alleanza.it e p.c. a: gabriele.possiere@alleanza.itRif.7399-SERVIZI DI PULIZIE IN SINALUNGA CERCA 1 OPERAIO ADDETTO AI SERVIZI IGIENICIMansioni: ADDETTO ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA NEL SETTORERICHIEDE: esperienza nella mansione, PATENTE B, AUTO PROPRIA, CONOSCENZA A LIVELLO OTTIMO DELLA LINGUA ITALIANA –OFFRE: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/09/2018 CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T. INDETERMINATO - ORARIO PART TIME DI 20/24 ORE SETTIMANALI - RICHIESTA DISPONIBILITA' IL SABATO DALLE 9 ALLE 16- Per candidature INVIARE CV a: amministrazione@hcpservizi.itvia Trento, 229/btel. 0577 241920 servizioterritoriale.sinalunga@regione.toscana.itlunedì – martedì – mercoledì – venerdì: 08:45 / 12:30martedì pomeriggio: 15.00 / 16.30