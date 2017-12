Centro per l'Impiego zona Amiata - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 29 dicembre

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.

AB 7381 – UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIAAvviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi e tempo parziale 20 ore settimanali di n.10 unità per la realizzazione di attività di pubblica utilità per manutenzione ordinaria, sistemazione immobili pubblici e aree verdi nei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Qurico d’Orcia. Le domande di partecipazione, compilando l’apposito modello, potranno essere presentate direttamente allo sportello del Centro Impiego di Abbadia San Salvatore nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.30 o tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2018.Bando e domanda scaricabili dal sito www.impiego.provincia.siena.it IDOLWEB.AB 7215 – AZIENDA COMMERCIOCerca: 1 rappresentante incaricato alle vendite per zona amiata. E’ richiesto un diploma di scuola media superiore conoscenze informatiche (office) patente B e auto propria. Età tra i 25 e i 30 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto di collaborazione o partita iva.AB 7219 – PELLETTERIA PIANCASTAGNAIOCerca: 2 operai con esperienza nella scarnitura, lucidatura e tingitura della pelle.Offre: Assunzione immediata.AB 7254 – PELLETTERIA PIANCASTAGNAIOCerca: 1 operaio con esperienza addetto al banco completo.Offre: Assunzione immediata inizialmente a tempo determinato per 3 mesi.AB 7316 – PRIVATO DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 badante convivente preferibilmente con esperienza nella qualifica richiesta. Buona conoscenza lingua italiana. Possibilità di utilizzare la macchina della famiglia.Offre: Assunzione immediata con contratto e termine, circa un mese.AB 7378 – AZIENDA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 meccanico con esperienza nel settore della riparazione di veicoli. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: Assunzione immediata a tempo determinato inizialmente 6 mesi con possiblità di trasformazione a tempo indeterminato.AB 7379 –PELLETTERIA DI PIANCASTAGNAIOCerca: apprendista (18-29 anni) da adibire alla mansione di tingitore di pelle. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: Assunzione contratto di apprendistato da Febbraio/Marzo.DAB 6728 – CONTORNI TRASPORTI SRL- CASTIGLIONE D’ORCIACerca: 1 meccanico autocarri. Esperienza necessaria, patente B.Offre: Assunzione con contratto da valutare in sede di colloquio. Orario giornalieroSe interessati e con i requisiti richiesti inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare a Contorni Andrea 0577880148DAB 6898 – AMIATA MOTORI – PIANCASTAGNAIOCerca: 1 meccanico con esperienza nelle riparazioni auto e autobus. Possesso patente B età massima 55 anni.Offre: Assunzione immediata inizialmente con contratto a tempo determinato Contattare sig. Coppetti Nevio 3272819953 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 6899 – AMIATA MOTORI – PIANCASTAGNAIOCerca: 1 carrozziere con esperienza nelle riparazioni di carrozzeria di auto e autobus. Possesso patente B età massima 55 anni.Offre: Assunzione immediata inizialmente con contratto a tempo determinato Contattare sig. Coppetti Nevio 3272819953 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 6900 – IDEAL VIAGGI SAS – PIANCASTAGNAIOCerca: 1 autista autobus con esperienza. Possesso patente D con CQC età massima 55 anni.Offre: Assunzione immediata inizialmente con contratto a tempo determinato Contattare sig. Coppetti Nevio 3272819953 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 6939 – ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA- ABBADIA SAN SALVATORECerca: 5 intermediari assicurativi per gestione portfolio clienti e acquisizione di nuovi clienti. Diploma scuola superiore, buona conoscenza della lingua italiana e buone capacità comunicative.Offre: Assunzione immediata a provvigioni e corso di formazione a spese dell’azienda. Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare a 0578227840DAB 7005 – PELLETTERIA BALABAN SIMONA - PIANCASTAGNAIOCerca: 1 cucitore di pelle con esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua italiana.Offre: Assunzione immediata con contratto a tempo indeterminato pieno.Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare a 0577787691DAB 7009 – PELLETTERIA BALABAN SIMONA - PIANCASTAGNAIOCerca: 1 confezionatore addetto al banco montaggio borse con esperienza. Richiesta ottima conoscenza della lingua italiana.Offre: Assunzione immediata con contratto a tempo indeterminato pieno.Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare a 0577787691DAB 7049- PODERE CASTELLO 1997 SRL- ZONA MONTALCINOCerca: 3 camerieri di sala con esperienza per il servizio ai tavoli completo. Necessaria buona conoscenza della lingua inglese.Offre: Assunzione immediata contratto a tempo determinato con orario full time fino a Giugno 2018.Se interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare 3925904454DAB 7062 TIR – FLORAMIATA SRL - PIANCASTAGNAIOCerca: 1 tirocinante per produzione vegetale. E’ richiesto diploma di perito chimico, iscrizione come disoccupato e iscrizione Garanzia Giovani.Età compresa tra i 18 e i 29 anni.Offre: tirocinio di 6 mesi con rimborso di 500 euro mensili.Se interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 7063 TIR – FLORAMIATA SRL - PIANCASTAGNAIOCerca: 1 tirocinante gestione energia e impianti industriali. E’ richiesto diploma di perito meccanico, iscrizione come disoccupato e iscrizione Garanzia Giovani. Età compresa tra i 18 e i 29 anni.Offre: tirocinio di 6 mesi con rimborso di 500 euro mensili.Se interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 7110 – ALBERGO LA CAPANNINA ABBADIA S.S.Cerca:1 cameriere di sala con esperienza per il servizio ai tavoli e pulizie sala. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: contratto a tempo determinato fino a Marzo 2018 tempo pieno.Se interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare 0577789713DAB 7111 – ALBERGO LA CAPANNINA ABBADIA S.S.Cerca:1 cameriere ai piani con esperienza per le pulizie delle camere e generali dei locali. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: contratto a tempo determinato fino a Marzo 2018 tempo pieno.Se interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare 0577789713DAB 7114 – STUDIO FATICHENTI - ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 ragioniere con esperienza biennale per inserimento contabilità, paga. Età massima 40 anniOffre: assunzione da novembre 2017 a tempo indeterminatoSe interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare allo 0577779779.DAB 7115 – STUDIO FATICHENTI - ABBADIA SAN SALVATORECerca: tirocinante per abilitazione alla professione commercialista. E’ richiesta laurea in Economia e Commercio. Preferibile frequenza corso di contabilità aziendale e conoscenze informatiche di base.Offre: tirocinio praticantato 18 mesiSe interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare allo 0577779779.DAB 7362 – ALBERGO RAGNO D’ORO - PIANCASTAGNAIOCerca: cameriere/a servizio tavoli.Offre: assunzione immediata per periodo natalizioSe interessati contattare il sig. Perini Gastone 0577784130 - 3381589108DAB 7363 – FABBRINI BRUNO - ABBADIA SAN SALVATORECerca: badante per assistenza coppia anziani non autosufficienti.Offre: assunzione mese di gennaio. Richiesta disponibilità notturna dalla seconda metà del mese.Se interessati contattare la sig.ra Catia Fabbrini 34917816448