OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Amiata

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 20 aprile

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.



AB 7527–AZIENDA DI CASTIGLIONE D’ORCIACerca: 1 elettricista qualificato con esperienza. Patente B.Offre: Assunzione immediata con contratto a termine con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.AB 7696–AZIENDA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 apprendista aiuto cuoco. Età massima 29 anni in possesso di diploma scuola media superiore. Ottima conoscenza lingua italiana.Offre: Assunzione immediata con contratto di apprendistato.AB 7770–AZIENDA CASTIGLIONE D’ORCIACerca: 1 cameriere/a di albergo per pulizia camere e somministrazione colazioni. Età massima 50 anni. Preferibile esperienza Madrelingua italiana o conoscenza pari grado della lingua italiana. Conoscenza discreta della lingua inglese. Patente B e auto propria.Offre: Assunzione immediata con contratto a termine fino a settembre 2018AB 7771–AZIENDA CASTIGLIONE D’ORCIACerca: 1 commis sala/bar per assistenza ospiti, assistenza piscina e somministrazione bevande. Età massima 40 anni. Madrelingua italiana o conoscenza pari grado della lingua italiana. Conoscenza buona della lingua inglese. Patente B e auto propria.Offre: Assunzione immediata con contratto a termine fino a settembre 2018AB 7927–AZIENDA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 addetto/a vendite e somministrazione cibi e bevande con esperienza. Buona conoscenza lingua italiana e inglese. Età massima 29 anni. Possesso attestato HACCP. Conoscenze informatiche di base.Offre: Assunzione immediata con contratto a termine part- time 25 ore settimanali fino a dicembre 2018 (possibilità di trasformazione a tempo indeterminato).AB 7929 –PELLETTERIA DI PIANCASTAGNAIOCerca: addetto tinta. Età minima 18 anni. Patente B.Offre: Assunzione con contratto a termine fino ad Agosto 2018.AB 8046 –PARRUCCHIERE DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: parrucchiere preferibile esperienza o corso formazione. Età massima 28 anni - patente B.Offre: assunzione immediata con contratto da definire in sede di colloquio (se senza esperienza possibile assunzione apprendista).AB 8093 – PELLETTERIA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 2 apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, da adibire alle mansioni di addetto al banco. Necessario diploma di scuola media superiore, buone capacità informatiche, ottima conoscenza della lingua italiana e pat. B.Offre: assunzione da Maggio con contratto di apprendistato .AB 8107 –AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: autista patente C con cqcOffre: Assunzione con contratto a termine fino a luglio 2018 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.AB 8108 –AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: addetto auto spurgo.Offre: Assunzione con contratto a termine fino a luglio 2018 con possibilità di proroga.Si comunica che è stato pubblicato il Bando regionale sull’occupazione dei disabili – Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati. Prima scadenza 30 aprile 2018. Rivolgersi allo sportello Centro Impiego di competenza.AB 7738- AZIENDA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: addetto banco di pelletteria anche senza esperienza. Patente B - iscrizione L.68/99.Offre: assunzione immediata con contratto a tempo indeterminato.AB 7808- AZIENDA ZONA AMIATACerca: 2 operai generici per inserimento in azienda con contratto a tempo indeterminato. Patente B - iscrizione L.68/99 categorie protette vedove/orfani servizio - lavoroAB 8087 – AZIENDA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 addetto al banco di pelletteria, non è necessaria l’esperienza.Iscrizione L.68/99 invalidi civili.Offre: assunzione immediata con contratto a tempo determinato per un anno.DAB 7467 ¬ - ALLEANZA ASSICURAZIONI- AGENZIA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 3 intermediari assicurativi per la gestione portfolio clienti e acquisizione di nuovi clienti. Età compresa tra i 25 ed i 50 anni , diploma scuola superiore, buona capacità comunicativa, ottima conoscenza della lingua italiana e pat.B.Offre: Remunerazione a provvigione- Corso di formazione gratuito.Se interessati contattare sig. Gabriele Possieri allo 0577778467 o inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 7886 ¬ - STUDIO FATICHENTI LUCA – ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 apprendista Ragioniere/contabile. Diploma Ragioneria/Laurea Economia e Commercio /Giurisprudenza. Corsi frequentati di contabilità aziendale e gestione paghe. Conoscenze informatiche pacchetto office. Patente B.Offre: contratto di apprendistato.Se interessati contattare lo studio allo 0577779779 o inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 7887 ¬ - STUDIO FATICHENTI LUCA – ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 tirocinante per attività di segreteria, Ragioneria ed elaborazione dati. Diploma Ragioneria/Laurea Economia e Commercio. Corsi frequentati di contabilità aziendale. Conoscenze informatiche pacchetto office. Patente B.Offre: tirocinio con rimborso 500 euro mensiliSe interessati contattare lo studio allo 0577779779 o inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 7888 ¬ - STUDIO FATICHENTI LUCA – ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 tirocinante per praticantato Dottore Commercialista/Consulente del Lavoro. Diploma Ragioneria/Laurea Economia e commercio/Giurisprudenza. Corsi frequentati di contabilità aziendale/gestione paghe. Conoscenze informatiche pacchetto office. Patente B.Offre: tirocinio con rimborso 500 euro mensiliSe interessati contattare lo studio allo 0577779779 o inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.AB 8043–AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: 1 meccanico riparatore di auto ed autobus con esperienza. Età compresa tra i 18 ed i 45 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto a tempo pieno determinatoInviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.AB 8044–AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: 1 carrozziere riparatore di auto ed autobus con esperienza. Età compresa tra i 18 ed i 45 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto a tempo pieno determinatoInviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.AB 8045- AZIENDA ZONA PIANCASTAGNAIOCerca: 1 addetto alla contabilità completa aziendale e fatturazione con esperienza. Richiesto diploma di scuola media superiore o laurea pat.B ed età compresa tra i 25 ed i 40 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto a tempo determinato Orario pieno.Inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.AB 8049- AZIENDA CASTIGLIONE D’ORCIACerca: 1 autista autoarticolati patente CE con esperienza.Offre: Assunzione immediataContattare Contorni Trasporti 0577880148 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.AB 8057- AZIENDA ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 tirocinante addetto inserimento dati. Richieste conoscenze informatiche, conoscenza lingua inglese.Offre: Tirocinio durata 6 mesi con rimborso 500 euro mensili. Orario di lavoro 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.Inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.AB 8058- AZIENDA ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 tirocinante addetto commerciale turistico. Richieste conoscenze informatiche utilizzo word processor, piattaforme cms e uso dei database,utilizzo posta elettronica e conoscenza principali social network. Buona conoscenza lingua inglese e conoscenza avanzata lingua tedesca.Offre: Tirocinio durata 6 mesi con rimborso 500 euro mensili. Orario di lavoro 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.Inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.AB 8120- AZIENDA ZONA PIANCASTAGNAIOCerca: 1 autista autobus gran turismo con esperienza . Richiesta patente D + cqc. Età compresa tra i 26 ed i 55 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto a tempo determinato. Orario pieno.Inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.