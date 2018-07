OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Vadichiana - Montepulciano

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 13 luglio

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.Candidarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Montepulciano citando il riferimento dell'annuncioRif. 8083 Azienda artigianale- CERCA 1 SERRAMENTISTARICHIEDE: ESPERIENZE anche minima nell’installazione di porte tagliafuoco, patente BOFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANOCONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero PER SEI MESIRif. 8084 Azienda artigianale- CERCA 1 IDRAULICORICHIEDE: ESPERIENZE anche minima, patente BOFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANOCONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero PER SEI MESIRif. 8418 Bar- CERCA 1 CAMERIERERICHIEDE: età massima 30 anni, gradite esperienza nel settore,OFFRE: sede di lavoro PIENZACONTRATTO: contratto a tempo determinato con orario giornaliero/spezzatoRif. 8474 Azienda di commercio - CERCA 1 INSTALLATORE DI IMPIANTI TERMICI/IDRAULICIRICHIEDE: esperienze nel settoreOFFRE: sede di lavoro CITTA’ DELLA PIEVECONTRATTO: contratto a tempo determinato stagionale con orario pienoRif. 8500 Azienda di trasporti - CERCA 1 AUTISTA PATENTE D E CQCRICHIEDE: PATENTE D E CQC PERSONEOFFRE: sede di lavoro MontepulcianoCONTRATTO: contratto part/time per 24 ORE settimanali per sei mesiRif. 8518 Privato - CERCA 1 EDUCATORE (accompagnatore e tutto ciò che è necessario per una ragazza con problemi)RICHIEDE: esperienza di lavoro, patente BOFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANOCONTRATTO: contratto tempo determinato da subitoRif. 8568 Albergo - CERCA 1 CAMERIERE AI PIANIRICHIEDE: patente BOFFRE: sede di lavoro PIENZACONTRATTO: contratto tempo determinato da subitoRif. 8570 PRIVATO - CERCA 1 BADAN TE per assistenza persona non autosufficienteRICHIEDE: patente B, conoscenza della lingua italianaOFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANOCONTRATTO: contratto tempo determinato da subito PER 15 GIORNIRif. 8571 PRIVATO - CERCA 1 BADAN TE per assistenza persona non autosufficienteRICHIEDE: patente B gradita, conoscenza della lingua italiana e età compresa tra 40 e 50 anniOFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERMECONTRATTO: contratto tempo indeterminato da subitoRif. 8572 PRIVATO - CERCA 1 DOMESTICA per assistenza e pulizieRICHIEDE: patente B, conoscenza della lingua italiana e età compresa tra 35 e 60 anniOFFRE: sede di lavoro MPONTEPULCIANOCONTRATTO: contratto tempo determinato PART/TIME da subitoRif. 8585 Officina meccanica - CERCA 1 ELETTROMECCANICO OPPURE 1 APPRENDISTARICHIEDE: esperienza di lavoro se operaio , patente BOFFRE: sede di lavoro CITTA’ DELLA PIEVECONTRATTO: contratto tempo determinato da subitoRif. 8586 Ristorante - CERCA 1 CAMERIERE SALA BARRICHIEDE: gradita esperienza di lavoroOFFRE: sede di lavoro CETONACONTRATTO: contratto tempo determinato da subitoRif. 8587 Ristorante - CERCA 1 PIZZAIOLORICHIEDE: esperienza di lavoroOFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERMECONTRATTO: contratto tempo determinato da subito orario 17/23Rif. 8288 COB Azienda di manufatti in cemento - CERCA 1 operaio comune (addetto alla catena di produzione manufatti in cemento) per iscritti ART.18 LEGGE 68/99 (CATEGORIE PROTETTE)RICHIEDE: patente BOFFRE: sede di lavoro CHIUSICONTRATTO: tempo determinato per 6 mesiRif. 8295 COB Azienda agricola - CERCA 1 operaio addetto alla cantina per iscritti ART 18 LEGGE 68/99 (CATEGORIE PROTETTE)RICHIEDE: patente BOFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANOCONTRATTO: tempo determinato per 6 mesiRif. 8584 COB Azienda turistica - CERCA 1 receptionist per iscritti ART 8 LEGGE 68/99 (CATEGORIE PROTETTE)RICHIEDE: patente B, gradito diploma e conoscenza della lingua inglese e tedesca, pacchetto officeOFFRE: sede di lavoro PIENZACONTRATTO: tempo determinato a turni – part/timeRif. 8589 COB Pelletteria - CERCA 1 impiegato per iscritti ART 8 LEGGE 68/99 (DISABILI)RICHIEDE: conoscenze informaticheOFFRE: sede di lavoro CHIUSICONTRATTO: tempo indeterminatoRif. 7507 Pellicceria - CERCA 1 CUCITRICE ALLA MACCHINA PIANARICHIEDE: esperienza nel settoreOFFRE: sede di lavoro CHIUSICONTRATTO: contratto a tempo determinato da subitoContattare il numero 0578/21578 toti mauroRif. 8476 Coiffeur - CERCA 1 PARRUCCHIERE/ARICHIEDE: esperienza nel settore, età massima 30OFFRE: sede di lavoro CHIUSICONTRATTO: contratto a tempo indeterminato da subitoContattare il numero 334 56 23 297 Gianluca – e-mail gianlucaserpe93@gmail.compiazzetta Pasquino da Montepulciano 7tel. 0577 241780/ 241782 - ci.montepulciano@regione.toscana.itlunedì, martedì, e venerdì 8.45 - 12.30mercoledì 8.45 - 12.30 su appuntamentomartedì pomeriggio: 15.00 - 16.30giovedì e sabato chiuso