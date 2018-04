OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Val di Chiana - Montepulciano

Regione Toscana - Giunta Regionale

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 20 aprile



OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Rif. 7507 pellicceria - CERCA 1 CUCITRICE ALLA MACCHINA PIANA

RICHIEDE: esperienza nel settore

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito



Rif. 7711 hotel - CERCA 1 CUOCO

RICHIEDE: esperienza nel settore

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato stagionale orario spezzato



Rif. 7847 azienda turistica - CERCA 1 CHEF

RICHIEDE: esperienza nel settore, età compresa tra 30 e 50 anni, DIPLOMA, buona conoscenza della lingua italiana

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto a tempo determinato/STAGIONALE da marzo, orario con turni



Rif. 7930 agriturismo - CERCA 1 CUOCO

RICHIEDE: esperienza nel settore – età compresa tra 30 e 55 anni

OFFRE: sede di lavoro SARTEANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito – orario spezzato



Rif. 7931 agriturismo - CERCA 1 CAMERIERE SALA

RICHIEDE: esperienza nel settore – età massima 30 anni – inglese buono

OFFRE: sede di lavoro SARTEANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito – orario spezzato



Rif. 7959 hotel ristorante - CERCA 1 CAMERIERA PIANI E SALA

RICHIEDE: PREFERIBILE esperienza nel settore – età COMPRESA TRA 18 anni e 30 anni

OFFRE: sede di lavoro SARTEANO

CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato – orario giornaliero/spezzato



Rif. 8018 azienda artigiana - CERCA 1 ELETTRICISTA

RICHIEDE: esperienze nel settore

OFFRE: sede di lavoro CHIUSI

CONTRATTO: contratto tempo determinato da subito



Rif. 8019 azienda artigiana - CERCA 1 IDRAULICO

RICHIEDE: esperienze nel settore

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto tempo determinato da subito



Rif. 8062 ristorante - CERCA 1CAMERIERE SALA

RICHIEDE: esperienze nel settore E LINGUA INGLESE ANCHE BASE

OFFRE: sede di lavoro PIENZA

CONTRATTO: contratto tempo determinato giornaliero/spezzato



Rif. 8083 azienda artigianale - CERCA 1 SERRAMENTISTA

RICHIEDE: PATENTE B E MEZZO PROPRIO minima esperienza nel settore

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto tempo determinato giornaliero



Rif. 8084 azienda artigianale - CERCA 1 IDRAULICO

RICHIEDE: PATENTE B E MEZZO PROPRIO minima esperienza nel settore

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto tempo determinato giornaliero



Rif. 8086 azienda artigianale - CERCA 1 TAGLIO TESSUTI - APPRENDISTA

RICHIEDE: giovani 18/29 anni o percettori trattamenti di disoccupazione di qualsiasi età

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto apprendistato



Rif. 8129 azienda commerciale - CERCA 1 BARISTA

RICHIEDE: esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese

OFFRE: sede di lavoro SAN CASCIANO DEI BAGNI

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero



Rif. 8140 privato- CERCA 1 BADANTE CONVIVENTE

RICHIEDE: esperienza anche minima nel settore

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato da subito con orario giornaliero



Rif. 8141 azienda commerciale- CERCA 1 CAMERIERE SALA

RICHIEDE: conoscenza della lingua inglese

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero/spezzato



Rif. 8143 azienda commerciale- CERCA 1 CUOCO

RICHIEDE: ESPERIENZE NEL SETTORE

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero/spezzato



Rif. 8144 azienda commerciale- CERCA 1 AIUTO CUOCO

RICHIEDE: ESPERIENZE NEL SETTORE

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero/spezzato



Rif. 8145 azienda commerciale- CERCA 1 LAVAPIATTI

RICHIEDE: GRADITE ESPERIENZE NEL SETTORE

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero/spezzato



Rif. 8147 azienda commerciale- CERCA 1 AIUTO CUOCO

RICHIEDE: ESPERIENZE NEL SETTORE

OFFRE: sede di lavoro AMIATA

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero/spezzato



Rif. 8149 azienda agricola- CERCA 1 TUTTOFARE

RICHIEDE: ESPERIENZE NEL SETTORE

OFFRE: sede di lavoro SARTEANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito con orario giornaliero





OFFERTE L. 68/99 DISABILI



Rif. 8146 cob Azienda artigianale - CERCA 1 TIROCINIO per iscritti alla legge 68/99

RICHIEDE: patente B, conoscenze, iscrizione alla legge 68/99 utilizzo di scale anche in presenza di barriere architettoniche

OFFRE: sede di lavoro zone varie

CONTRATTO: tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo

OFFERTE DI LAVORO DIRETTE



Rif. 7246 TANGO ANIMAZIONE SRLS CERCA 100 ANIMATORI PER VILLAGGI TURISTICI

RICHIEDE: Scuola dell’obbligo, gradita conoscenza lingue inglese e tedesco base/intermedio, età massima 30

OFFRE: 500 Euro con vitto e alloggio

CONTRATTO: tempo determinato, pieno

Invio mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Tel. 389 64 69 206



Rif. 8059 CONTORNI TRASPORTI SRL CERCA 2 AUTISTI PER BILICO

RICHIEDE: esperienza nel settore, patente CE

OFFRE: tempo determinato, pieno

CONTATTI: tel. 0577 880148 – fax: 0577 1657952 – e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



Rif. 8060 TENUTA ASTRONE DI FERRI MARTINO CERCA 1 CUOCO

RICHIEDE: esperienza nel settore, età minima 24

OFFRE: contratto tempo determinato, pieno, spezzato

CONTATTI: tel. 338 87 40 631