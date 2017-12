Centro per l'Impiego zona Senese - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l’Impiego Area Senese - Siena

Via Fiorentina, 91 – 53100 Siena

tel. 0577/241526 - fax 0577/241539

Numero Verde 800.904.504 Via Fiorentina, 91 – 53100 Sienatel. 0577/241526 - fax 0577/241539Numero Verde 800.904.504



OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 29 dicembre



In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.





Rif. 7377 – ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SIENA – AVVISO PER SELEZIONE DI UN IMPIEGATO CON PROFILO PROFESSIONALE dI AUSILIARIO ALLA SEGRETERIA AREA A1 A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36 ORE SETT.LI). IL PRESENTE AVVISO SARÀ PUBBLICATO DAL 22 DICEMBRE 2017 AL 12 GENNAIO 2018 MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO DELL’ENTE ED AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI SIENA. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DOVRANNO PERVENIRE AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI SIENA ENTRO E NON OLTRE IL 12 GENNAIO 2018.candidarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Siena citando il riferimento dell'annuncioRif. 7394 – AZIENDA VITIVINICOLA di MONTALCINO cerca ADDETTO LOGISTICA E DISTRIBUZIONE CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: GESTIONE RAPPORTI, GESTIONE ORDINI/BOLLETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE SPEDIZIONI, CARICO E SCARICO MAGAZZINO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE ESPERIENZA SULL'EXPORT E LA LOGISTICA DEL VINO (ACCISE, DOGANE, LAVORO CON I CORRIERI) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EMAIL, GESTIONALI DI MAGAZZINO)Rif. 7386 - AZ. RISTRUTTURAZIONI DI INTERNI di SIENA e SOVICILLE cerca CARTONGESSISTA E IMBIANCHINO CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. CARTONGESSO E PAVIMENTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTO LUOGO DI LAVORO: SIENA E SOVICILLE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE FREQUENZA CORSI SULLA SICUREZZA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIMERif. 7384 – AUTOFFICINA di SIENA cerca PERITO MECCANICO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MECCANICO MANSIONE: AUTORIPARATORE, ELETTRAUTO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 28 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI MECCANICO CONOSCENZA SCOLASTICA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO GRADITO POSSESSO PAT.C CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATORif. 7380 - AZIENDA METALMECCANICA di MONTERONI D'ARBIA cerca MAGAZZINIERE OPERAIO MONTATORE NEL SETTORE ARREDAMENTO SETT. ACCESSORI METALLI CON PREFERIBILE ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI PREFERIBILE ESPERIENZA NEL MONTAGGIO ARREDAMENTI IN METALLO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE UTILIZZO NEL MULETTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATORif. 7374 – AZIENDA AGRICOLA di MONTALCINO cerca CANTINIERE CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: VINIFICAZIONE, AFFINAMENTO, TRAVASI, IMBOTTIGLIAMENTO, CONFEZIONAMENTO, LABORATORIO ANALISI - NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI PROROGABILE) CON ORARIO FULL TIME.Rif. 7370 – RISTORANTE in SIENA cerca BARMAN CON ESPERIENZA - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP NECESSARIA FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE NEL SETTORE BAR/BARMAN CONTRATTO A T.DETERMINATO (fino ad aprile 2018 con possibilità di proroga) CON ORARIO FULL TIME.Rif. 7367 – AGENZIA DI SERVIZI in SIENA cerca ANIMATORI DI VILLAGGI TURISTICI MANSIONE: RESPONSABILI ANIMAZIONE, ANIMATORI MINICLUB, ISTRUTTORI SPORTIVI, ISTRUTTORI DI FITNESS, BALLERINI, TECNICI AUDIO E LUCE, DJ, ATTORI E CANTANTI PER VILLAGGI TURISTICI IN TOSCANA, ITALIA E NORD EUROPA - NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI DIPLOMA O LAUREA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA INVIARE CV CON FOTO NECESSARIA CAPACITA' DI RELAZIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME L'AZIENDA SVOLGERA' I COLLOQUI DI SELEZIONE PRESSO IL CENTRO IMPIEGO DI SIENA NEL MESE DI GENNAIO.Rif. 7358 - IMPRESA METALMECCANICA di ASCIANO cerca DISEGNATORE CAD 3 D CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIE BUONE CONOSCENZE DEL PROGRAMMA CAD 3D. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO PREFERIBILE ESPERIENZE NELLA MANSIONE NECESSARIA CONOSCENZE E CAPACITA' NELL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA CAD 3D OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MSEI) CON INIZIO CONTRATTO GENNAIO 2018 ORARIO FULL TIME CON ORARIO SPEZZATO (RIPOSO: SAB. E DOM.)Rif. 7357 COB - AZ. TURISTICA di MURLO cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CON MANSIONE SUPPORTO GENERICO ALL'UFFICIO RISORSE UMANE. ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8 -DIPLOMA O LAUREA-CONOSCENZE INFORMATICHE OFFICE,INTERNET EXPLORER,OUTLOOK PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE ALBERGHIERO-ETA' PREFERIBILE MIN 25 MAX 35 ANNI -PATENTE B AUTO PROPRIA TEMPO DETERMINATO PERIODO MARZO/AGOSOTO 2018- ORARIO DA DEFINIRE- SEDE DI LAVORO MURLO LOC. CURIO LA BAGNAIA GOLF & SPARif. 7354 COB – AZ. TURISTICA di MURLO cerca CENTRALINISTA TELEFONICO CON MANSIONE GESTIONE CENTRALINO, ASSISTENZA CLIENTI. ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8 -DIPLOMA O LAUREA-CONOSCENZE INFORMATICHE OFFICE,INTERNET EXPLORER,OUTLOOK PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE ALBERGHIERO-ETA' PREFERIBILE MIN 20 MAX 30 ANNI -PATENTE C AUTO PROPRIA TEMPO DETERMINATO PERIODO APRILE/ SETTEMBRE 2018- ORARIO DA DEFINIRE- SEDE DI LAVORO MURLO LOC. CURIO LA BAGNAIA GOLF & SPARif. 7347 - AZ. COMMERCIO ARREDI di SIENA cerca ARREDATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. ALLA VENDITA ARREDAMENTO CON ESPERIENZA (NECESSARIA ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E VENDITA ARREDAMENTO CASA - CUCINE, CAMERE, SOGGIORNO). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA (PREFERIBILE NEL SETTORE) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E VENDITA ARREDAMENTO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE E PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE) CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME A TURNAZIONE (24/30 ORE SETTIMANALI) RIPOSO: NON SI RIPOSA MAI IL SABATO E LA DOMENICARif. 7333 – FAMIGLIA di SIENA cerca ADDETTA/O ALL'ASSISTENZA A GIOVANE NON AUTOSUFFICIENTE NECESSARIA ESPERIENZA E FORZA FISICA MANSIONI: AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE E AIUTO NELL'ALIMENTAZIONE A GIOVANE NON AUTOSUFFICIENTE, PULIZIE DELLA CASA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI PERSONE CON PROBLEMI DI DEAMBULAZIONE E HANDICAP BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA NECESSARIA FORZA FISICA NECESSARIO POSSESSO PAT.B CONTRATTO A T. DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 24 ORE A SETTIMANA (6 ORE AL GIORNO PER 6 GG A SETTIMANA, IN GENERE LA MATTINA). POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO RICHIESTA DISPONIBILITA' ORARIA E DISPONIBILITA' A FARE STRAORDINARIRif. 7332 - AZIENDA SETT. ALIMENTARE di SIENA cerca GASTRONOMO ADD. A NEGOZIO DI GASTRONOMIA ALIMENTARE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO FULL TIME (ORARIO SPEZZATO)Rif. 7331 - AZIENDA SETT. ALIMENTARE di SIENA cerca MACELLAIO CON ESPERIENZA MANSIONI: MACELLAIO ADD. AL BANCONE. RICHIESTA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (ORARIO SPEZZATO) INIZIO CONTRATTO: DICEMBRE 2017Rif. 7326 – RISTORANTE di MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 MESE) CON POSSIBILITA' DI CONTRATTO STAGIONALE 2018 ORARIO FULL TIME SPEZZATO RIPOSO: LUNEDI'Rif. 7307 – GELATERIA di SIENA BANCONIERE GELATAIO (CONTRATTO INTERMITTENTE A CHIAMATA). NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 23 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E FRANCESE CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONTRATTO INTERMITTENTE A CHIAMATA (3/4 MESI PROROGABILE) DA SVOLGERSI NELLA FASCIA ORARIA 11.00/24.00 A TURNAZIONERif. 7293 – OSTERIA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE MANSIONE: CUOCO DI CUCINA TOSCANA. NECESSARIA ESPERIENZA COME CUOCA DI CUCINA TOSCANA TRADIZIONALE E RIVISITATA NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PER ILLUSTRARE I PIATTI AI CLIENTI CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO: DAL MART. ALLA DOM. 9.30/15.30 E 18.00/22.30 RIPOSO: LUN.Rif. 7120 COB – AZIENDA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca MAGAZZINIERE – NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18 PATENTE B AUTO PROPRIA-ETA' 25/55 SEDE DI LAVORO CASTELLINA IN CHIANTI -TEMPO INDETERMINATO ORARIO PART-TIMERif. 6846 COB – AZIENDA di MONTERIGGIONI cerca IMPIEGATO – NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART. 18 – ETA’ 18-29 ANNI, CONOSCENZE INFORMATICHE, DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.Rif. 6364 COB – AZIENDA di MONTERIGGIONI cerca PROGRAMMATORE INFORMATICO. NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8 -PATENTE B- DIPLOMA PROGRAMMATORE INFORMATICO/LAUREA 1^ LIVELLO IN INFORMATICA-EPSERIENZA NEL SETTORE TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO DI APPRENDISTATORif. 5955 COB – AZIENDA INFORMATICA cerca CONSULENTE/PROGRAMMATORE/ANALISTA. RICHIESTA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.8-PATENTE B-LAUREA TRIENNALE CONOSCENZE INFORMATICHE: LINGUAGGIO PROGRAMMAZIONE E DATABASE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE--LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON POSSIBILITA' DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN BASE ALL'ETA'-ORARIO GIORNALIERO SEDE DI LAVORO MONTERIGGIONIRif. 5931 COB – AZIENDA di SIENA cerca PROGRAMMATORE. ANALIZZARE /DISEGNARE E SVILUPPARE SOLUZIONI APPLICATIVE E SISTEMI DI INTEGRAZIONE. ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8-RICHIEDE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE - TEMPO DETERMINATO MINIMO 6 MESI.Rif. 5890 COB - ALBERGO di RAPOLANO TERME cerca ADDETTO ALLE PULIZIE. NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA .68/99 ART.18- TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T. IND-ORARIO ORE 6,40 LA MATTINA -RIPOSO 1 GIORNO ALLA SETTIMANA DA CONCORDARERif. 5270 COB – NEGOZIO DI PANETTERIA di SIENA cerca PIZZAIOLO/PASTICCERE. LAVORO A TEMPO DETERMINATO PREFERIBILE ETA' 30/50 - POSSESSO PAT. B AUTO PROPRIA. NECESSARIA ISCIRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI ART.18 LEGGE 68/99.Rif. 5208 COB – SUPERMERCATO di SIENA cerca TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE - NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18 - TIROCINIO FORMATIVO CON POSSIBILITA' DI ASSUNZIONERif. 5472 COB – AZIENDA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO – NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART. 18 – NECESSARIO DIPLOMA DI PERITO MECCANICO – PAT. B ED AUTO.Rif. 7375 – AGENZIA DI FIRENZE cerca su SIENA: ANIMATORI TURISTICI, ANIMATORI MINI E JUNIOR CLUB, ISTRUTTURI SPORTIVI, COREOGRAFI, BALLERINI, DJ E TECNICI AUDIO/LUCI E RESPONSABILI DI VILLAZZIO IN VILLAGGI IN VARIE REGIONI D'ITALIA - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 32 ANNI LUOGO DI LAVORO: TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, TRENTINO E VENETO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E GRADITA DI ALTRA LINGUA STRANIERA PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA INVIARE CV CON FOTO CONTRATTO STAGIONALE 2018 Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7369 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca SEGRETARIA/O HOTEL E SUPPORTO ALLA RECEPTION - GRADITA ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI - DIPLOMA SET. ABERGHIERO - NECESSARIA PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI - NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE INSERIRE NEL CV LE REFERENZE - CONTRATTO A T. DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME. - BUONA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE DELL'INGLESE E TEDESCO - PER LA CANDIDATURA INVIARE CURRICULUM VIA MAIL Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 5241 – COOPERATIVA SOCIALE in SIENA cerca EDUCATORE PROFESSIONALE CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: EDUCATORE IN RSA - LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE O TITOLO DI EDUCATORE PROFESSIONALE PREFERIBILI ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO FULL TIME CON POSSIBILITA' DI PROROGA. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7320 – AZ. CONSULENZA ALIMENTARE cerca NUTRIZIONISTA CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE PER SOSTITUZIONE MATERNITA' MANSIONE: CONSULENZA NUTRIZIONALE, PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATORI ALIMENTARI. NECESSARIA LAUREA IN BIOLOGIA, SCIENZE DELLA NUTRIZIONE, SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, FARMACIA E DIETISTICA NECESSARIO PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA') CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE PER 6 GIORNI A SETTIMANA (ORARIO LAVORO). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7319 – SOC. COOP. di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AUTISTA DI SCUOLABUS CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO: COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA. NECESSARIO POSSESSO PAT. D CQC PERSONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (NOVEMBRE 2017/GIUGNO 2018) CON ORARIO SPEZZATO INVIARE EMAIL A Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7291 – SOC. COOP. di SIENA cerca PERITO MECCANICO ELETTRONICO E AGRARIO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7281 – COOPERATIVA di SIENA cerca EDUCATORI DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CON ESPERIENZA DI LAVORO NELL'AMBITO DELLA DISABILITA' MANSIONE: SOSTEGNO SCOLASTICO PER BAMBINI CON DISABILITA'. LAUREA MAGISTRALE SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MAGISTRALE ANTE 2001 NECESSARIA ESPERIENZA NELL'AMBITO DELA DISABILITA' PREFERIBILE FREQUENZA CORSI "HANDICAP, AUTISMO, BES" PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (DICEMBRE 2017/GIUGNO 2018) CON ORARIO P.TIME DI 15 ORE SETTIMANALI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare al 3358725847Rif. 1024 – AZ. COMMERCIO CAFFE’ cerca INCARICATO ALLE VENDITE PER PROMOZIONE SISTEMI A CIALDE DI CAFFE' DI ALTA QUALITA'. ETA' COMPRESA FRA I 23-45 ANNI MANSIONE: PROMOZIONE PUBBLICITA' PAT.B ED AUTO BUONA conoscenza della lingua italiana CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO DI INCARICATO ALLE VENDITE FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN AZIENDA OTTIME PROVVIGIONI Inviare Curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.