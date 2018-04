OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Senese

Regione Toscana - Giunta Regionale

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 20 aprile



RIF. 8042 – AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – AVVIAMENTO A SELEZIONE CON RICHIESTA NUMERICA RISERVATO AI DISABILI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L.68/99 DEL SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO AREA SENESE ENTRO LA DATA DEL 29/03/2018. I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA SONO QUELLI INDICATI NELL'ALLEGATO DI CUI AL DPR 246/97. PRENOTAZIONE DI PERSONA PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI SIENA, ABBADIA S.SALVATORE, MONTEPULCIANO, SINALUNGA E POGGIBONSI ENTRO IL 20/04/2018. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PREVIA IDONEITÀ ALLA PROVA SELETTIVA E ALLA VISITA DI CONTROLLO ALLA PERMANENZA DELLO STATO INVALIDANTE E ALLA COMPATIBILITÀ ALLA MANSIONI LAVORATIVE. IL PRESENTE AVVISO È PUBBLICATO IN TUTTI I CPI DELLA PROVINCIA. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI CENTRI IMPIEGO TERRITORIALI DI COMPETENZA.candidarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Siena citando il riferimento dell'annuncioRif. 8135 - AZIENDA COMMERCIALE di CASTELLINA IN CHIANTI cerca AUTISTA CAMION GRU PER CONSEGNA MERCI CON ESPERIENZA ED IN POSSESSO DI PATENTE CE CQC MERCI NECESSARIA ABILITAZIONE ALL'USO DI GRU IDRAULICHE SU AUTOCARRO. NECESSARIA ESPERIENZA COME CONDUCENTE DI AUTOCARRI POSSESSO PAT.CE CQ MERCI POSSESSO ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI GRU IDRAULICHE SU AUTOCARRO PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE DI MALATTIA LUNGA DEL DIPENDENTE) CONORARIO FULL TIMERif. 8134 – ALBERGO di SIENA cerca ADD. UFFICIO BOOKING CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ACCOGLIENZA CLIENTI, FRONT OFFICE, GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI. DIPLOMA SUPERIORE (PREF. IN LINGUE) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DI ALMENO DUE LINGUE STRANIERE PAT.B ED AUTO OTTIME CONOSCENZE DEL PACCHETTO OFFICE E DI GESTIONALI D'HOTEL CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (ANCHE NOTTE)Rif. 8133 – RISTORANTE di MONTALCINO cerca CUOCO CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 35 E 50 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SCUOLA ALBERGHIERO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA CUCINA DEL PESCE NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA MONTALCINO CONTRATTO A T. DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO SPEZZATO (PRANZO E CENA)Rif. 8116 - BAR PANINERIA di SIENA cerca BANCONIERE ADD. ALLA PREPARAZIONE DEL CIBO CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO CUOCO, PREPARAZIONE ANTIPASTI, PREPARAZIONE PANINI, UTILIZZO DI AFFETTATRICE, GESTIONE DEL BANCONE AFFETTATI, PREPARAZIONE DI INSALATE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ABILITA' NELL'USO DELL'AFFETTTATRICE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/DICEMBRE) CON ORARIO PART TIME (IN GENERE SERALE) L'ORARIO PART TIME DA DEFINIRERif. 8114 - BAR RISTORANTE di SIENA cerca APPRENDISTA CAMERIERE/A DI SALA E BAR. MANSIONE: GESTIONE SALA, BAR E GELATI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIMERif. 8113 - BAR RISTORANTE di SIENA cerca APPRENDISTA AIUTO CUOCO/A CON QUALCHE BREVE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: AIUTO NELLE PREPARAZIONI IN CUCINA. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI DIPLOMA SUPERIORE, NECESSARIE BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE, PAT.B ED AUTO, ATTESTATO HACCP. CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIMERif. 8111 - AZIENDA DI SERVIZI di SIENA cerca IMPIEGATO AD. CONTABILITA' (REGISTRAZIONI DOCUMENTI, DICHIARAZIONI IVA, CONTABILITA' ORDINARIA) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA DI RAGIONERIA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA GRADITA PAT.B ED AUTO PREFERIBILI CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALIRif. 8110 - STRUTTURA RICETTIVA di SOVICILLE cerca ACCOMPAGNATRICE TURISTICA DEI CLIENTI DELLA STRUTTURA RICETTIVA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ACCOGLIENZA GRUPPI, COORDINAMENTO DEL GRUPPO DURANTE LE ESCURSIONI, ACCOMPAGNAMENTO IN LINGUA INGLESE DURANTE LE DEGUSTAZIONI. DIPLOMA SUPERIORE O LAUREA NECESSARIA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO INVIARE CV CON FOTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI 20 ORE A SETTIMANA (MARTEDI' 8 ORE, DOMENICA 2 ORE E POI 10 ORE DISTRIBUTE DURANTE LA SETTIMANA)Rif. 8100 - IMPRESA DI SERVIZI di SIENA cerca ADDETTO AL SERVIZIO DI PORTIERATO NOTTURNO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (15 ORE SETTIMANALI) ORARIO NOTTURNORif. 8097 - STUDIO COMMERCIALISTI di SIENA cerca RAGIONERIE O DOTTORE IN ECONOMIA CON ESPERIENZA. MANSIONI: AMMINISTRATIVE CONTABILI (CONTABILITA' ORDINARIA E SEMPLIFICATA) NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA IN STUDI COMMERCIALI ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 50 ANNI DIPLOMA NEL SETTORE O LAUREA IN ECONOMIA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E PROGRAMMI DI CONTABILITA' - PREFERIBILE CONOSCENZA DI TEAM SYSTEM - indicare nel cv i programmi di contabilità conosciuti) PAT.B ED AUTO (PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA O ZONE LIMITROFE) CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE O PROROGA) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 32 ORE A SETTIMANA (MATTINA O POMERIGGIO)Rif. 8096 - AZIENDA AGRIGOLA di CASTELNUOVO B.GA cerca TRATTORISTA CON ESPERIENZA. MANSIONI: LAVORI CON MACCHINE AGRICOLE VIGNETI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 MANSIONE: LAVORI CON MACCHINE PER VARI LAVORI IN VIGNA NECESSARIA ESPERIENZA COME TRATTORISTA IN VIGNA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIMERif. 8089 COB – AZIENDA RECUPERO MATERIALI di SIENA cerca ADDETTO ALLA CERNITA RIFIUTI. T.D. 7 MESI, ORARIO SPEZZATO- SABATO E DOMENICA GIORNI LIBERI. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PATENTE B, SCUOLA DELL'OBBLIGO. PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE, PREFERIBILE ATTESTATI SULLA SICUREZZA. NECESSARIA ISCRIZIONE LISTE PROVINCIALI L.68/99 ART. 18Rif. 8088 COB – AZIENDA RECUPERO MATERIALI di SIENA cerca ADDETTO ALLA CERNITA RIFIUTI. T.D. 7 MESI, ORARIO SPEZZATO- SABATO E DOMENICA GIORNI LIBERI. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, PATENTE B, SCUOLA DELL'OBBLIGO. PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE, PREFERIBILE ATTESTATI SULLA SICUREZZA. NECESSARIA ISCRIZIONE LISTE PROVINCIALI L.68/99 ART.8Rif. 8092 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CUSTODE MANUTENTORE ADDETTO AI CONTROLLI IMPIANTI DELLA PISCINA E ALLA MANUTENZIONE DEL GIARDINO CON ESPERIENZA NECESSARIO ALLOGGIARE NELLA STRUTTURA - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA DI LAVORO COME CUSTODE MANUTENTORE DI STRUTTURE RICETTIVE GRADITA CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE 2018) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO NECESSARIO ALLOGGIO NELLA STRUTTURARif. 8085 – AZIENDA SETT. SERVIZI E MANUTENZIONE di SIENA cerca MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO CON ESPERIENZA MANSIONE: MANUTENTORE ESPERTO - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 45 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE TECNICO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE ESPERIENZA COME MANUTENTORE ELETTRICISTA CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME.Rif. 8082 – IMPRESA di MONTERONI D’ARBIA cerca VERNICIATORE LEGNO O FALEGNAME ESPERTO MANSIONI: VERNICIATORE O FALEGNAME CON ESPERIENZA - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 60ANNI NECESSARIA ESPERIENZA COME VERNICIATORE LEGNO O COME FALEGNAME PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO APRILE/LUGLIO CON POSSIBILE POSSIBILITA' DI PROROGARif. 8074 - AZIENDA IMPIANTI DI RICEZIONE di SIENA cerca OPERAIO ADD. INSTALLAZIONI ANTENNE RICEZIONI E ISTALLAZIONI RETI E ROUTRER CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA COME INSTALLATORE DI ANTENNE E INSTALLAZIONI DI RETI INTERNET. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ABILITA' DI LAVORI IN QUOTA BUONE CONOSCENZA INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIMERif. 8073 - AGENZIA SET. TURISMO di SIENA cerca ADDETTO/A AL SERVIZIO CLIENTI (UFFICIO CUSTOMER CARE) CON ESPERIENZA MANSIONE: ATTIVITA' TELEFONICA PER SUPPORTO AI CLIENTI (CLIENTI IN ARRIVO, ASSISTENZA O SUPPORTO TELEFONICO AI CLIENTI). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA O LAUREA NECESSARIA BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA E INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE O ESPERIENZE NEL TURISMO O AGENZIE IMMOBILIARI PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MAGGIO/SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIME (DAL LUN AL VEN 8.45/13 E 13.45/17.30, SAB. 15/20 E DOM 10/14) - RIPOSO A TURNAZIONERif. 8072 - FAMIGLIA DI di CASTELNUOVO B.GA cerca BADANTE CONVIVENTE CON ESPERIENZA. MANSIONI: AIUTO AD ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE (NON AUTOSUFFICIENTE MENTALE NE' FICICA, AIUTO NELL'IGIENE PERSONALE, FORZA FISICA PER ALZARLA DA LETTO, AIUTO NELL'ALIMENTAZIONE, LAVARE E STIRARE E PULIZIE DELLA CASA). NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PREFERIBILE PAT.B ED AUTO RICHIESTA FORZA FISICA CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME E CONVIVENZARif. 8071 - BAR / TAVOLA CALDA di SIENA cerca BANCONIERE DI WINE BAR CON ESPERIENZA. MANSIONE: BANCONIERE CON UTILIZZO DI COLTELLI E AFFETTATRICE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 45 ANNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE DI BANCONIERE ALIMENTARE E ABILITA' NELL'USO DELL'AFFETTATRICE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE e ITALIANO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON POSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATORif. 8064 - GELATERIA di SIENA cerca BANCONISTA AD. AL BANCONE GELATERIA MANSIONE: GELATAIO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE (BANCONE GELATERIA, PREPARAZIONE E SERVIZIO). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI DIPLOMA SUPERIORE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA ITALIANA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE DOMICILIO IN SIENA PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (GIORNALIERO E NOTTURNO) A TURNAZIONERif. 8027 - STUDIO INFORMATICO di SIENA cerca PROGRAMMATORE PER LA REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI WEB SU ARCHITETTURE OPEN SOURCE. NECESSARIA CONOSCENZA DI NODE JS,PHP, POSTRESQL, POSTEGRES, MYSQL, JAVA SCRIPT, HTML5 + JS + CSS NECESSARIA ESPERIENZA. DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE INFORMATICO PREFERIBILE OTTIMA CONSOCENZA DELLA LINGUA INGLESE; NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E DI PROGRAMMAZIONE (PHP, POSTGRES, MYSQL, HTML, JAVA SCRIPT, NODE JS) PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (12 MESI) CON ORARIO FULL TIMERif. 8023 - BAR / TAVOLA CALDA di SOVICILLE cerca BARISTA CON ESPERIENZE. MANSIONE: ADD. BANCONE BAR E SERVIZIO AI TAVOLI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP NECESSARIA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON PROSSIBILITA' DI PROROGA O TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIMERif. 8021 - STRUTTURA RICETTIVA di CHIUSDINO cerca CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: PULIZIE DELLE CAMERE E SPAZI COMUNI DELL'AGRITURISMO. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO A T.DETERMINATO (CONTRATTO AGRICOLO) CON ORARIO FULL TIMERif. 8020 - STRUTTURA RICETTIVA di CHIUSDINO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO DI SALA. DIPLOMA SUPERIORE DISCRETA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSIBILITITA' DI ALLOGGIO CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA)Rif. 8016 - AZIENDA AGRICOLA di SIENA cerca TIROCINANTE PERITO AGRARIO. MANSIONI: OPERAIO AGRICOLO ADD. ALLA POTATURA VITI E OLIVI NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E REFERIBILE ADESIONA AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA DI PERITO AGRARIO (CONSEGUITO DA NON PIU' DI 24 MESI) PAT.B ED AUTO TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESIRif. 8007 – BAR GELATERIA di SIENA cerca BARISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: AD. CAFFETTERIA, APERITIVI, PREPARAZIONE PANINI E INSALATE - PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 23 E 45 ANNI DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE SETT. ALBERGHIERO) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (BARISTA, BARMAN, BANCONIERA DI GELATERIA) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E INGLESE POSSESSO ATTESTATO HACCP E CORSO SULLA SICUREZZA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (APRILE/SETTEMBRE) CON ORARIO FULL TIMERif. 7998 - IMPRESA DI PULIZIE di BUONCONVENTO e MONTERIGGIONI cerca ADDETTI/E ALLE PULIZIE IN STRUTTURE AGRITURISTICHE DI BUONCONVENTO E QUERCEGROSSA CON ESPERIENZA ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE SETTIMANALI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 60 ANNI NECESSARIE ESPERIENZE NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PAT.B ED AUTO (AGRITURISMI IN ZONA BUONCONVENTO O QUERCEGROSSA) CONTRATTO A T.DETERMINATO APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 5 ORE SETTIMANALIRif. 7989 – TRATTORIA di SIENA cerca APPRENDISTA CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE POSSESSO DI ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO DI APPRENDISTATO APRILE/SETTEMBRE CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: UN GIORNO A TURNAZIONE (MAI NEL WEEKEND)Rif. 7923 – RISTORANTE di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA E ADD. AL BAR CON ESPERIENZA NEL SETTORE RISTORAZIONE MANSIONE: CAMERIERE SALA, BARISTA E ADD. ALLE VENDITE DI PRODOTTI TIPICI DEL CHIANTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 45 ANNI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA RISTORAZIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIMA RIPOSO: MARTEDI'Rif. 7529 – STRUTTURA RICETTIVA di SOVICILLE cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA. DIPLOMA DI MATURITA' NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ECCELLENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE FREQUENZA CORSO SULLE SICUREZZA OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE (FULL TIME A TURNAZIONE)Rif. 8109 –ESTETISTA di SIENA cerca ESTETISTA QUALIFICATA (ATTESTATO DI ALMENO TRE ANNI) PER CENTRO BENESSERE CON ESPERIENZA ANCHE NELLA RICOSTRUZIONE UNGHIE. PREFERIBILE ETA' 30 - 40 ANNI; NECESSARIO ATTESTATO DI QUALIFICA DI ESTETISTA DI 3 ANNI; NECESSARIA ESPERIENZA MINIMA DI TRE ANNI NELLA STESSA MANSIONE DI ESTETISTA CONTRATTO A T.INDETERMINATO FULL TIME TELEFONARE AL 327/5999172Rif. 8080 – AZIENDA in SIENA, AREZZO e GROSSETO cerca MERCHANDISER, ADDETTO RIFORNIMENTI PRODOTTI - INVENTARI - REPORT - LAVORO ITINERANTE. NECESSARIA ESPERIENZA SETT. VENDITE e MERCHANDISING - NECCESSARIA ETA' 20 - 40 ANNI; POSSESSO DI DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE; BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE; BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE DI WORLD ED EXCEL; NECESSARIA PATENTE CAT. B ED AUTO PROPRIA. CONTRATTO A T. DETERMINATO PERIODO MAGGIO - NOVEMBRE. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 8065 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA. NECESSARIO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. PAT.B ED AUTO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CONTRATTO A T.DETERMINATO STATIONALE CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20/24 ORE A SETTIMANA (O MATTINA O POMERIGGIO A TURNO). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 8063 – AGRITURISMO di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CUOCO CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA IN CUCINA TOSCANA ED AUTONOMIA IN CUCINA NECESSARIA ABILITA' A LAVORARE IN GRUPPO PER LA REALIZZAZIONE ANCHE DI BREVI CORSI DI CUCINA PER GLI OSPITI DELL'AGRITURISMO NECESSARIO POSSESSO DI ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO (LUOGO DI SVOLGIMENTO CIRCA 8 KM DA SIENA NORD) CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/NOVEMBRE) CON ORARIO DI LAVORO SPEZZATO (PRANZO E CENA) NON SI RIPOSA MAI IL FINE SETTIMANA. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 8034 - RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA) CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO E SE IN POSSESSO DEI REQUISITI CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 8032 - RISTORANTE di SIENA cerca AIUTO CUOCO/CUOCO CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO ATTESTATO HACCP CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA)..POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO O SE IN POSSESSO DEI REQUISITI POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE COME APPRENDISTA. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 8025 – RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA ALBERGHIERO PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITA AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO (PRANZO E CENA). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 8014 – AZIENDA di SIENA cerca OPERATORE ADD. ASSISTENZA SU ELETTRODOMESTICI ED ESPERIENZA NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: ASSISTENZA E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI E ASSISTENZA SU CLIMATIZZATORI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (ALMENO 2/3 ANNI DI ESPERIENZA) PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T. DETERMINATO (MARZO/LUGLIO) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 8001 – COOP. SOC. di CASTELLINA IN CHIANTI cerca OPERATORE SOCIO SANITARIO - ADD. ASSISTENZA DI BASE IN RSA. NECESSARIO ATTESTATO PROFESSIONALE DI OSS; PREFERIBILI ESPERIENZE DI LAVORO; NECESSARIA PATENTE B ED AUTOPROPRIA - CONTRATTO A TEMPO DETERIMANTO DI 6 MESI PROROGABILE CON ORARIO PART-TIME DA CONCORDARE. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7995 – AZIENDA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DEL CAFFE' E SNACK cerca ADDETTO AL RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI. PREFERIBILE ETA' TRA 18 E 38 ANNI PAT.B ED AUTO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7994 - AZIENDA METALMECCANICA di SIENA cerca AGENTE PLURIMANDATARIO O MONOMANDATARIO PROCACCIATORE D'AFFARI. PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO DIPLOMA SUPERIORE CONTRATTO DI AGENTI CON FISSO E PROVVIGIONI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7993 – AUTOSALONE di SIENA cerca VENDITORE AUTO CON PREFERIBILMENTE ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 40 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED ABILITA' NELLA VENDITA POSSESSO PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE RETRIBUZIONE CON FISSO E PROVVIGIONI ORARIO: DAL LUN. AL SAB. 8.30/12.30 E 15.00/19.00 RICHIESTA DISPONIBILITA' A LAVORARE IL SAB E LA DOM. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7991 – AZIENDA METALMECCANICA di SIENA cerca IMPIEGATA AMMINISTRATIVA, SEGRETERIA, FRONT OFFICE CON ESPERIENZA MANSIONE: RICEZIONE CLIENTI, COMPILAZIONE FORMULARIO RIFIUTI, BOLLE E FATTURE, INSERIMENTO DATI E FRONT OFFICE CLIENTI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE NEL SETTORE CONTABILE) GRADITE CONOSCENZE LINGUE INGLESE PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE RICICLO, ECOLOGIA, RIFIUTI (COMPILAZIONE FORMULARI) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI GESTIONALI DI PRIMA CONTABILITA' CONTRATTO A T.DETERMINATO (2/3 MESI) CON ORARIO DI LAVORO FULL TIME DAL LUN. AL SAB. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7990 – RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA. MANSIONE: SERVIZIO AI TAVOLI, PREPARAZIONE SALA, AIUTO NELLA PREPARAZIONE DELLA SALA. PREFERIBILE DIPLOMA ALBERGHIERO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7976 - AZIENDA TERMOIDRAULICA di SIENA cerca CALDAISTA CON ESPERIENZA. MANSIONE: ASSISTENZA ALLE CALDAIE. RICHIESTA ESPERIENZA COME CALDAISTA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7965 – AZIENDA SETTORE FORMAZIONE di SIENA cerca ADDETTO/A ALLE VENDITE CON ESPERIENZA MANSIONE: INFORMAZIONE SUI CORSI, SUPPORTO AI CLIENTI NEL PERCORSO DIDATTICO, VENDITA SOLUZIONI PER AZIENDE E PRIVATI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 55 ANNI LAUREA IN LINGUE (PREFERIBILE) RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE OTTIME DOTI RELAZIONALI E COMUNICATIVE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (RIPOSO: DOMENICA). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7956 – AZIENDA SETTORE PRODOTTI ESTETICI cerca AGENTI DI VENDITA NEL SETTORE ESTETICO GRADITE ESPERIENZE NELLA MANSIONE. DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO COLLABORAZIONE CON FISSO E PROVVIGIONI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7935 – OSTERIA di SIENA cerca APPRENDISTA INTERNO CUCINA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PAT. B ED AUTO PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7915 – AZIENDA AGRICOLA di GAIOLE IN CHIANTI cerca ADD. ALLE VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI E SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONI. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA O LAUREA RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PASSIONE E CONOSCENZA PER IL VINO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) PREFERIBILE FREQUENZA CORSO DI SOMMELLIER PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7862 - AZ. SETT. CONSEGNE di RAPOLANO TERME cerca AUTISTA CONSEGNATARIO MERCI CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. MANSIONE: CARICO E SCARICO MERCI, CONSEGNATARIO AUTISTA IN REGIONE TOSCANA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (TRASPORTO MERCI, CARICO/SCARICO MERCI) PAT. C CQC MERCI GRADITO POSSESSO PAT.E PREFERIBILE ABILITAZIONE NELL'USO DEL MULETTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA E ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7734 - AZ. AUTONOLEGGIO di SIENA cerca CONDUCENTE DI AUTOBUS E AUTO DA TURISMO CON ESPERIENZA E PAT. DK E CQC PERSONE PREFERIBILE ISCRIZIONE AL RUOLO DI CONDUCENTE MANSIONE: CONDURRE AUTOVETTURE E AUTOBUS. NECESSARIA ESPERIENZA COME AUTISTA AUTOBUS GRAN TURISMO e AUTO DA TURISMO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI L'AZIENDA VALUTERA' ESCLUSIVAMENTE I CV DEI CANDIDATI CHE HANNO ESPERIENZA, OTTIMA PADRONANZA DEL LAVORO E AUTONOMIA NEL RUOLO LUOGO DI LAVORO: ITALIA E ESTERO DURATA CONTRATTO: 3 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA E TRASFORMAZIONE A T. INDETERMINATO ORARIO DI LAVORO: POSSIBILITA' DI LAVORARE A TURNI E ANCHE CON ORARIO NOTTURNO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7431 – COOP. SOC. di SIENA cerca ADB O OSS CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALL'ASSISTENZA DI BASE IN RESIDENZE PER ANZIANI E ASSISTENZA DI BASE IN SERVIZI DOMICILIARI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO DI ADB o OSS PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIA LUOGO DI LAVORO: SOVICILLE E ROSIA CONTRATTO A T.DETERMINATO (6 MESI) CON ORARIO PART TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7714 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELNUOVO BERARDENGA CERCA RESPONSABILE AL RICEVIMENTO CON ESPERIENZA NEL SETTORE TURISTICO/BACK OFFICE NEL SETTORE COMMERCIALE. RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE TURISTICO/BACK OFFICE NEL SETTORE COMMERCIALE TURISTICO E CAPACITA' NELL'ELABORARE STRATEGIE DI MARKETING OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (ORALE E SCRITTO) E DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (TEDESCO O FRANCESE) OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E CONOSCENZA DI GESTIONALI SPECIFICI, CHANNEL MANAGER, BOOKING ENGINE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME INVIARE CV A Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7706 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca PIZZAIOLO CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 40 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7692 – AG. ASSICURAZIONI di SIENA cerca COLLABORATORI DI AGENZIA MANSIONI: VENDITA PRODOTTI ASSICURATIVI (VITA, DANNI, AUTO). PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE PAT.B ED AUTO PREVISTA FORMAZIONE INIZIALE E AFFIANCAMENTO COLLABORAZIONE CON PARTITA IVA (RIMBORSO SPESE E PROVVIGIONI). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7489 – FAMIGLIA di SIENA cerca COLLABORATRICE FAMILIARE CON ESPERIENZA (CURA DELLA CASA, DEL GIARDINO E DEGLI ANIMALI) NECESSARIA PREDISPOSIZIONE ALLA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 35 E 50 ANNI PREFERIBILE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 6672 – BAR di MONTERIGGIONI cerca TIROCINANTE BARISTA (PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE) NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E GRADITA ADESIONE ALLA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI - DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE - PAT. B ED AUTO - TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON ORARIO PART TIME E BORSA DI TIROCINIO DI 500 EURO MENSILI LORDI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 6626 – ENOTECA di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZE NEL SETTORE VINO ED ABILITA' ELEMENTARI DI SOMMELIER FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE E TEDESCO) PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONA CASTELNUOVO B.GA, GAIOLE IN CHIANTI, TAVERNE D'ARBIA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 2964 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONE: SEGRETERIA D'ALBERGO, CHECK IN, COADIUVANTE ALLA RECEPTION. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI DIPLOMA SET. ABERGHIERO NECESSARIA PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI NECESSARIA ESPERIENZA NEL SETTORE INSERIRE NEL CV LE REFERENZE CONTRATTO A T. DETERMINATO (APRILE/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIME BUONA CONOSCENZA DELLE LINGUA INGLESE. PER LA CANDIDATURA INVIARE CURRICULUM VIA MAIL Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 1024 – AZIENDA VENDITA PRODOTTI CAFFE’ cerca INCARICATO ALLE VENDITE PER PROMOZIONE SISTEMI A CIALDE DI CAFFE' DI ALTA QUALITA'. ETA' COMPRESA FRA I 23-45 ANNI MANSIONE: PROMOZIONE PUBBLICITA' PAT.B ED AUTO BUONA conoscenza della lingua italiana CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO DI INCARICATO ALLE VENDITE FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN AZIENDA OTTIME PROVVIGIONI Inviare Curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.