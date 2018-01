Officina ferroviaria di Siena, Bezzini e Scaramelli (Pd) portano la questione in Regione: ''Tutelare il servizio e i lavoratori''

Interrogazione dei consiglieri regionali

“Tutelare Il servizio e i lavoratori della mensa dell’Officina ferroviaria di Siena”. E’ quanto chiedono alla Giunta i consiglieri regionali del Pd Simone Bezzini e Stefano Scaramelli nell’interrogazione che depositeranno nelle prossime ore e che riguarda l’interruzione del servizio mensa nella stazione ferroviaria di Siena. Nell’atto, oltre a chiedere al governo della regione se è a conoscenza della vicenda, i consiglieri del Pd vogliono sapere quali iniziative intende mettere in atto per tutelare un servizio importante per i lavoratori della stazione senese.“Secondo quanto si apprende da varie fonti – spiegano Scaramelli e Bezzini - la mensa chiude per problemi tecnici, ma temiamo che sia a rischio sia il servizio che i lavoratori. Vogliamo quindi capire di più e scongiurare l’eventuale chiusura del servizio”.Bezzini spiega che ”la mensa ha sempre offerto pasti buoni e a buon prezzo e tutto questo è qualcosa – concludono Scaramelli e Bezzini- da incrementare piuttosto che disincentivare”.