Concorso Istruttore Direttivo Giuridico-Contabile del Comune di Siena: la FP CGIL organizza un corso di preparazione

La FP CGIL di Siena organizza un corso di preparazione al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale nel profilo di "Istruttore direttivo giuridico-contabile” (categoria D - posizione economica iniziale D/1) indetto dal Comune di Siena.Gli interessati possono inviare una email all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. lasciando nome, cognome e loro recapito telefonico. Il corso è riservato agli iscritti o a coloro che intendono iscriversi.Ricordiamo che dei tre posti in concorso, uno è riservato a soggetti disabili e uno a favore del personale già in servizio al Comune di Siena con contratto a tempo indeterminato. Il bando integrale, con l’indicazione dei titoli di studio richiesti e la documentazione per le candidature, è reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Concorsi-e-Avvisi/BANDI-E-AVVISI/Avvisi-e-bandi-in-pubblicazione (domande entro il 19 febbraio).